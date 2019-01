Unges ”mobning” af indianer sætter sindene i kog i USA

Video med katolske teenagedrenges konfrontation med ældre indianer i Washington udløser heftig debat om anstændighed og identitetspolitik i Trump-æraen

Videooptagelser af en gruppe katolske skoledrenge, der ser ud til at håne en ældre indianer, har sat sindene i kog i USA over weekenden og rejst en hed debat om race, identitetspolitik, sociale normer og mediernes tendens til at skyde først og spørge senere.

Balladen begyndte sent lørdag, da den første korte optagelse af hændelsen begyndte at brede sig på internettet. Optagelsen viser en gruppe hvide teenagedrenge, hvoraf flere bar såkaldte ”MAGA”-kasketter med præsident Donald Trumps slogan ”Make America Great Again” (Gør USA mægtigt igen), omringe den trommespillende indianer på en central plads i forbundshovedstaden Washington. En af drengene står med et smørret grin og nedstirrer manden, mens hans kammerater hujer.

Drengene viste sig at være katolske skoleelever fra delstaten Kentucky, der netop havde deltaget i en stor antiabortdemonstration i Washington. Manden, den 64-årige Nathan Phillips, var del af en indiansk gruppe, der havde deltaget i en anden demonstration i forbundshovedstaden. Videoklippet blev hurtigt genstand for enorm forargelse på de sociale medier, hvor mange mennesker fordømte drengenes opførsel som et udtryk for, hvordan racehad har fået frit løb i Trump-æraen.

”Elevernes udvisning af åbenlyst had, respektløshed og intolerance viser, hvordan almindelig anstændighed er gået i forfald under denne regering. Hjerteskærende,” skriver eksempelvis det demokratiske kongresmedlem Deb Haaland, der selv har indiansk baggrund, på Twitter.

Drengene selv – især videoens unge hovedperson – blev også lagt for had i hele USA.

”Ærligt spørgsmål: Har du nogensinde set et mere øretæveindbydende ansigt end denne unges?”, skriver den kendte kommentator Reza Aslan på Twitter.

Søndag tog debatten imidlertid en ny drejning, efter et længere videoklip af hændelsen satte debatten i en bredere kontekst.

Disse optagelser viser, at balladen begyndte, da en gruppe afroamerikanske mænd, der identificerer sig som ”hebraiske israelitter”, råbte racistiske og nedsættende bemærkninger til drengene, og at et medlem af den indianske gruppe også bad drengene rejse ”tilbage til Europa”. I flere interviews slår Nathan Phillips fast, at han gik hen til drengene for at forsøge at gyde olie på de oprørte vande. Samtidig trådte teenageren i videoen, Nick Sandmann, frem og forklarede i en udtalelse, at hans optræden var et forsøg på roligt at vise, at han ikke ville lade sig provokere.

De nye oplysninger fik flere meningsdannere til at rette deres skyts mod medierne. I en artikel i mediet The American Conservative kritiserer den fremtrædende kristne forfatter Rod Dreher både medierne og venstrefløjen for at være villige til at dæmonisere en teenager.

”Drengen i det ikoniske billede, der med et hånligt grin stirrer på Nathan Phillips, er nu en folkefjende, selvom der ikke er nogen beviser på, at han gjorde noget galt. Sandheden er irrelevant; sandheden er det, der tjener sagen,” skriver Rod Dreher.

Sagen viser, hvordan identitetspolitik har forpestet debatten, skriver også Max Hyams i et indlæg på onlinemediet Quillette.

”Denne beskæmmende affære er videre bevis på USA’s voksende polarisering og på, hvordan gruppehad bruges til at retfærdiggøre skinhellig mobning og vold,” skriver han.