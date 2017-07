Urimeligt at P1 gemmer tro og religion i alle mulige programmer

Det er ikke rimeligt, at man skal have radioen åben hele dagen i håb om at der kommer noget om religion og kristendom

Danmarks Radio omstrukturerer og fornyr P1. Det har blandt andet betydet, at hele tre programmer indeholdende emner som religion og kristendom er blevet eller bliver nedlagt (”Eksistens”, ”Religionsrapport” og senest ”Mennesker og tro”).



Konfronteret med dette svarer DR, at der er lige så meget hvis ikke mere af dette stof, bare spredt ud på andre programmer.



Hvis jeg er interesseret i litteratur, kan jeg høre ”Skønlitteratur på P1”. Hvis jeg er interesseret i medieverdenen, kan jeg høre ”Mennesker og medier”. Men hvis jeg er interesseret i religion og kristendom, så må jeg bare prøve mig frem...



Da jeg tilfældigt lukkede op for ”Hjernekassen” en dag, diskuterede man Det Nye Testamente. Programbeskrivelsen er ellers, at Peter Lund Madsen har gæster i studiet, som deler ud af deres viden om for eksempel rummedicin, følende blomster og sindssygdomme.



Programmet ”Tidsånd” behandlede trosretningen Tidehverv.



Radio er at lave programmer, hvor mennesker kan vælge efter deres interesser, det er ikke, at man må have radioen åben hele dagen i håb om, at der kommer noget, som interesserer mig, i dette tilfælde altså religion og kristendom.