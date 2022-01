Uvaccineret sygeplejerske: Vi har brug for at stå sammen, støtte og respektere hinanden

Jeg er sygeplejerske på en psykiatrisk akutmodtagelse, hvor jeg i mit daglige virke møder mangfoldighed og ikke mindst velvilje og omsorg – gensidig. Jeg elsker mit arbejde, fordi det giver så god mening at hjælpe mennesker, der af den ene eller den anden grund lider.

For to år siden skete det så, at vi blev overhalet indenom af et virus, som var svært at indfange og bekæmpe. Kampen mod covid-19 begyndte, og pludselig skulle vi holde afstand, spritte vores hænder, blive forulempet med pinde i snuderne og svælget samt bære mundbind på alle offentlige pladser. Vi blev og bliver stadig opfordret til at omgås så få mennesker som muligt.

Men så kom vores redningsvest: vaccinen. Den blev solgt til befolkningen på præmissen om, at den kunne skabe immunitet og forhindre smitte. Nu er eksperterne blevet klogere, og nogle af dem erkender ligefrem, at de solgte vaccinen som en mirakelkur mod covid-19 med lidt for mange fantastiske egenskaber, fordi den ellers ikke var blevet købt af befolkningen.

Det er dejligt, at der endelig kommer nogle ærlige ytringer fra de her eksperter, som ellers har været gode til at bruge deres embede som hjemmel for at overbevise befolkningen om, at vaccinen var den eneste vej ud af epidemien. Nu er man begyndt at snakke om flokimmunitet, fordi en stor del af befolkningen trods vaccine alligevel har haft covid-19, hvorfor deres eget immunforsvar selv danner antistoffer mod virusset. Det er påfaldende, hvor aldeles enige alle eksperter i den kommercielle presse er – der er én vej frem, journalistikken er unuanceret og iøjefaldende sammenklingende. Det er på trods af, at pressen ellers aldrig er stået i vejen for en heftig debat mellem to eksperter med hver deres synspunkt.

Der er flere ting i denne epidemiske æra, der bekymrer mig: vores børns trivsel, mine patienters ve og vel og den splittelse, der er opstået i vores befolkning i kølvandet på panikken, der bredte sig, efter covid-19 satte dagsordenen for vores levevis.

Jeg hører til den minoritet, som ikke er vaccineret. Jeg er ikke fuldstændig, radikaliseret imod vaccinerne, men jeg har med ro i sindet ventet på, at der udvikles en egentlig vaccine uden for mange børnesygdomme. Jeg ved godt, at min beslutning om ikke at blive vaccineret kan virke paradoksal, når man medtænker, at jeg er sygeplejerske. Jeg ved bare, at det tager mere end seks måneder at udvikle en effektiv vaccine, og jeg ved, at det tager mange år at indsamle data om effekt og bivirkninger. Derfor ønsker jeg ikke at blive vaccineret mod covid-19 med de nuværende vacciner. Det er et meget personligt anliggende for mig, og jeg anser mit valg for at være privat.

Vi befinder os i en usikker tid, og de fleste ved, at når vi som mennesker føler os på gyngende grund, så søger vi trøst og tryghed hos vores medmennesker. Derfor er det besynderligt, at vi ikke må være sociale på grund af restriktionerne og skræmmebilleder om, at vi smitter vores kronisk lungesyge faster Gurli. Det er et urimeligt stort ansvar og pres at lægge på et enkelt menneske.

Jeg har aldrig før covid-19 fået så mange henvendelser fra mennesker, der er bange, ensomme og fanget af ikke at turde række ud til deres pårørende af frygt for at smitte dem og forårsage svære sygdomsforløb eller sågar død. Mette Bluhme Nielsen Sygeplejerske

Vi lever i en tid, hvor vi burde stå sammen og være forenet, men i stedet er vi splittet af både vrede og angst. De vaccinerede er vrede på de ikke-vaccinerede, fordi de ikke udviser samfundssind, de ikke-vaccinerede er vrede over indirekte at blive frarøvet deres frie valg.

Jeg er hverken vred eller bange. Jeg har truffet en beslutning om lige at se tiden an. Sådan nogle vira har det med at bruse ind over landet og så klinge af helt af sig selv. Jeg har benyttet mig af mit frie valg, men jeg har fuld respekt for både de, der vælger at blive vaccineret og de, der fravælger det.

Jeg bliver puffet til fra flere sider af mange mennesker, som vil overbevise mig om, at jeg bør tage en drastisk beslutning. Lige nu frasiger jeg mig at gøre det, men jeg drømmer om at få min frihed tilbage, og jeg drømmer om, at vi alle står sammen, støtter hinanden, respekterer hinanden og opfører os ordentligt over for hinanden. De angreb vi retter mod hinanden er både usmagelige, uklædelige og fuldstændig uberettiget. Vi har ingen ret til at svine hinanden til for de valg, vi træffer.

Jeg kunne ønske mig en regering, som var ærlig og udviste den usikkerhed, som den uomtvisteligt ligger inde med, for vi er alle usikre, og det er derfor vi har brug for hinanden, som en hel nation – ikke to separate nationer, der bekriger hinanden.

Der vil komme en dag, hvor covid-19 ikke længere styrer vores liv. Der vil komme en dag, hvor der ikke længere er en epidemi til at skræmme os, og vi vil igen føle os trygge og frie. Men hvem skal da forene os, hvis krigen allerede er i gang?

Jeg er sygeplejerske, og jeg tager mig af mennesker, der lider. Jeg har aldrig før covid-19 fået så mange henvendelser fra mennesker, der er bange, ensomme og fanget af ikke at turde række ud til deres pårørende af frygt for at smitte dem og forårsage svære sygdomsforløb eller sågar død. Disse mennesker er fanget i en frygt dels for at have covid-19, dels for at bære smitten og dels for utilsigtet at gøre noget forfærdeligt.

Vores sårbare medmennesker lider i det her, og de er udstyret med lange antenner og mærker tydeligt den vrede og angst, der har bredt sig de sidste to år. Jeg gør hvad jeg kan for at forsikre dem om, at intet nogensinde overgår et varmt knus fra sin mor, et skulderklap fra sin far og et håndtryk fra sin nabo. Vi kan ikke tillade os at lade dette virus smadre vores medmennesker, fordi de bliver stopfodret med frygt og vrede. Det er i hvert fald ikke samfundssind.