Værd at leve: Kan eksistentiel smerte lindres?

En metode, der kunne anvendes til at lindre den eksistentielle smerte er den filosofiske praksis. Måske lindringen kan findes ved at behandle eksistentiel smerte som et fællesmenneskeligt grundvilkår i stedet for et personligt problem?, skriver sygeplejerske

DEN 13. FEBRUAR kunne man i Kristeligt Dagblad læse et interview med den hollandske praktiserende læge Marianne Dees om Hollands praksis for eutanasi. Især et citat springer mig i øjnene:

”I dag er mange behandlinger forbedret, og patienter lever længere, men bivirkningerne gør, at de også lever længere i en situation, de ikke synes, det er værd at leve i. Tidligere bad patienter om dødshjælp på grund af åndenød eller smerter, men det kan vi lindre i dag. Tilbage er eksistentiel smerte og spørgsmål om livskvalitet, og der kan problemerne blive så personlige, at de kun kan løses ved at hjælpe personen med at dø.”