Vanvittighederne gentager sig i USA. Vi andre kan kun se til, mens vi venter på næste skoleskyderi

”DET ER KUN I USA, at et syvårigt barn møder i skolen for at høre om skoleskydning. Og det er kun i USA, at børn – der kun lige har lært at køre på cykel – jævnligt skal øve sig i, hvad de skal gøre, hvis der kommer en ond mand med en riffel ind på skolen”.

DR-korrespondent Steffen Kretz var tydeligt berørt, da han i ”P1 Morgen” onsdag satte ord på skoleskyderiet i Texas, hvor mindst 19 uskyldige børn og to lærere dagen inden blev ofre for en 18-årigs kugleregn. Kretz – der ellers ikke skilter med sine følelser – har selv en datter på syv år, og hun havde på sin folkeskole i Washington fået et brev med hjem til sine forældre med tilbud om krisehjælp. Reaktionerne på tragedien i den lille texanske by Uvalde har været nogenlunde, som de plejer, når galninge går amok: Nu skal der gøres noget, som sikrer, at det ikke sker igen. Nu skal sikkerheden på skoler forbedres. Og nu det være slut med, at enhver kan anskaffe våben. Eller, som den demokratiske præsident Joe Biden udtrykte det: