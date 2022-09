Sådan lyder et berømt citat fra kvadet ”Hávamál” i den ældre Edda, den norrøne digtsamling om guder og helte. Men hvem er det egentlig, der dømmer?

De juridiske dommere dømmer kriminelle handlinger, men dommen over livet er en anden og langt mere omfattede sag. Her er dommerne mange flere. Ja, enhver kan for så vidt sætte sig i dommersædet og udtale sin dom over et andet menneskes liv og levned.