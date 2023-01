Ved regeringspartierne, hvad de gør, når de lover at spare penge på jobcentrene?

Lige med dagpengemodtagerne virker det enkelt nok, men man bør være opmærksom på, at en ikke uvæsentlig gruppe ledige undervejs i ledighedsperioden skifter mellem dagpenge og sygedagpenge – altså i dag mellem to enheder ved samme myndighed med de muligheder for et godt samarbejde, som dette giver. I forhold til andre målgrupper bliver afgrænsningen sværere. Hvornår er man så syg, at man skal ”ud af jobcenteret”? Er det ved et brækket ben? En kronisk sygdom? Alle kroniske sygdomme eller kun nogle? Og hvem skal bestemme det? Skal lægen? Ved lægen, hvilken indsats to forskellige kommunale forvaltninger kan tilbyde en patient, og kan eller skal lægen så vælge? Og hvor er besparelsen i at flytte de syge ud af jobcenteret?

Jeg ved fra mig selv, hvor stor en del af min arbejdsdag jeg bruger på problemstillinger hos borgerne, som intet har med egentlig beskæftigelsesindsats at gøre, men som snarere er ren socialpolitik. Når jeg inddrager dette felt i mit arbejde, hænger det naturligvis sammen med, at de sociale problemer spænder ben for en beskæftigelsesindsats, men det er altså ikke altid det samme, som at borgere med sociale problemer ikke ønsker en beskæftigelsesindsats. Mange med sociale problemer ønsker faktisk også en tilknytning til arbejdsmarkedet, så jeg vil afvente en nærmere præcisering af, hvilke kriterier der sættes op i forhold til snitfladen mellem beskæftigelses- og socialområdet fremover. Og jeg vil vente spændt på at se, hvem der kommer til at have definitionsretten. Kommer borgerne selv til at kunne definere, om de oplever deres sociale problemer så massive, at de skal fritages for en beskæftigelsesindsats, bliver det mig, eller bliver det Folketinget?