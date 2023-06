Kirkeordfører: Stempler uden kors er en måde at sikre respekt

I en tid, hvor religiøs mangfoldighed og respekt for individets trosretninger er vigtige værdier, er det afgørende at se på, hvordan vores samfund afspejler disse principper.

Vi skal værne om Grundlovens bestemmelser om religionsfrihed og friheden til at dyrke Gud og det åndelige liv, så det stemmer overens med den enkeltes overbevisning.

Derfor er det en vigtig anerkendelse af andre trosretninger, men fortsat med respekt for den danske folkekirke, at vi som led i trossamfundsloven fremadrettet tilbyder medlemmer uden for den danske folkekirke brug af neutrale embedsstempler.

Det er vigtigt at forstå, at ændringen af embedsstempler ikke truer vores kulturarv, som nogle har argumenteret for. Tværtimod er det et forsøg på at tilpasse vores administrative praksis til den moderne tid og sikre, at vores samfund er rummeligt og inkluderende for alle med ophav i religionsfriheden.

Ved at anerkende andre trossamfunds behov for neutrale attester viser vi, at vores kulturarv ikke er begrænset til en bestemt religiøs tradition, men snarere er baseret på værdier som tolerance, respekt og mangfoldighed.

Når det kommer til religiøs tro, er det afgørende at respektere den enkeltes valg og frihed til at tilhøre eller fravælge en bestemt trosretning. Neutrale embedsstempler er netop en måde at sikre denne respekt.

At give borgerne mulighed for at modtage attester uden religiøse henvisninger viser anerkendelse af, at der er mange forskellige måder at forstå og udleve tro på.

At vi nu har tilføjet muligheden for neutralt embedsstempel kommer ikke til at ændre på, at Danmark er et kristent land, og den danske evangelisk-lutherske kirke indtager en særstatus som folkekirke. Denne særstatus vil fortsat være bevaret.

Det ses blandt andet ved, at det forsat er kirkerne, som har ansvaret for at behandle og føre fødsels- og dåbsattester for alle trossamfund. En opgave, som man alternativt kunne gøre til en kommunal opgave. Men så vil alle, uagtet trosretning, få et neutralt embedsstempel. Så vil stemplerne muligvis have kommunernes våbenskjold og ikke et kors eller andet religiøst symbol.

Jeg mener, at det forsat skal være folkekirken, som varetager denne opgaveløsning, og at det fortsat skal være muligt at benytte de kristelige stempler som hidtil. Sådan er det også i dag, efter muligheden for neutrale embedsstempler er blevet indført.

Ændringen af embedsstempler følger i øvrigt trossamfundsloven fra 2017, som blev enstemmigt vedtaget af alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten, der valgte at stemme blankt. Denne brede politiske opbakning understreger vigtigheden af at anerkende forskellige trosretninger og imødekomme deres behov. Neutrale embedsstempler er i tråd med trossamfundslovens ånd og intention om at sikre religiøs frihed for den enkelte.

Jeg tror, det er vigtigt at understrege, at korset som det kristelige symbol forsat vil være at finde på langt de fleste stempler, men at det fremadrettet er muligt for folk fra en anden trosretning at vælge det fra.

Dog så vil jeg opfordre til, at vi fortsat skal fremme dialogen og forståelsen mellem forskellige trossamfund, og om hvordan det kristelige og åndelige samfund kan fylde mere i den enkelte danskers bevidsthed.

Vi ønsker en folkekirke, som bygger på frihed, lighed og rummelighed. Samtidig er det afgørende, at der skal være frihed til at tro på det, man vil, så længe det sker med fuld respekt for andres ret til det samme.

Lars Christian Lilleholt er medlem af Folketinget, næstformand for Folketingets Kirkeudvalg og kirkeordfører for Venstre.