Vesten blåstempler igen og igen Irans islamiske regime. Det skal stoppe

Iran var engang landet, der sørgede for stabilitet og fred i Mellemøsten, men er i dag det stik modsatte. Da Den Islamiske Republik kaprede magten i 1979, blev dens fjendskab mod Vesten markeret med en gidseltagning af et antal amerikanske diplomater.

Det blev starten på republikkens gidselstagningsdiplomati, og siden da har den gang på gang har taget europæiske og amerikanske statsborgere som gidsler for at få indrømmelser i politiske forhandlinger. Ofte med udgangspunkt i falske anklager om, at fangerne skulle være spioner for vestlige efterretningstjenester.

For eksempel blev britisk-iranske Nazanin Zaghari-Ratcliffe anholdt og anklaget for spionage, efter at hun rejste til Iran for at besøge sin familie i 2016. Hun blev løsladt sidste år, og regimet skulle angiveligt have fået 100 millioner pund, som Storbritannien skyldte Iran.

Også danske 28-årige Thomas Kjems blev i begyndelsen af juni 2023 løsladt fra Irans berygtede torturfængsel, Evin. Det er glædeligt, at Thomas Kjems og andre uskyldige EU-borgere bliver løsladt og kommer hjem igen, men det ikke er uden omkostninger. Terroristen Assadollah Assadi, der blev dømt i Belgien for at planlægge en terrorhandling, blev siden løsladt i en byttehandel.

Det islamiske regime er ligeglad med de internationale diplomatiske spilleregler, men det er, som om omverdenen stadig ikke helt har forstået det. Der er stadig en bizar tro på, at Den Islamiske Republik gerne vil være en del af det internationale samfund, på trods af at republikken fortsætter med at udøve sit gidselstagningsdiplomati verden over.

Den Islamiske Republik i Iran overtræder alle menneskerettighedskonventioner og bryder internationale love for krig og terror. Men alligevel får republikken formandsposten for det sociale forum i FN's Menneskerettighedsråd, som blandt andet har beskæftiget sig med sociale medier. Den samme islamiske republik, som kort forinden havde henrettet tre mænd for blasfemi på sociale medier. Den samme islamiske republik, som lukker internettet ned, når protesterne bliver for store, og som bruger sociale medier til at finde frem til folks identitet med henblik på at forfølge dem og deres kontakter. Men i stedet for at sætte regimet på EU's terrorliste, udleverer vi dets terrorister tilbage til dem på et sølvfad. Kan det blive mere bizart?

Kære udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod), du, som da protesterne var på sit højeste i Iran ikke ville lukke den iranske ambassade i Danmark med argumentet om, at det er vores ”eneste” mulighed for at lægge pres på det iranske regime, vi ser intet bedre tidspunkt for indkaldelse til den samtale end nu.

Iranerne i Iran, der dagligt kæmper for deres frihed og løsrivelse fra præstestyret, har et klart budskab til os:

”I behøver ikke at redde os, men I skal holde op med hele tiden at redde vores mordere.”

Med andre ord: Stop med at legitimere præstestyret og poste penge i dets morderiske maskinrum.

Vi er nødt til at spørge os selv, hvilke interesser vi varetager. Hvem er det, der får gavn af vores nærmest undersåtlignende ”samarbejde” med Den Islamiske Republik?

Historien viser, at eftergivenhedspolitik aldrig har virket på diktatorer. Det er både iranere og europæere, der betaler prisen for den naive tilgang til gidseltagningsdiplomatiet. Vi sender samtidigt et signal til det iranske folk, der tigger omverdenen om at afbryde de diplomatiske forbindelser, om, at vi er ligeglade med deres ønsker og fortsat er underlagt deres misogyne voldsmænds dødbringende krav.

Lad os dog stoppe dette absurde pseudodiplomati.

Benjamin Hosseini-Mehr er cand.soc.cbp, og Samara Bahrami er cand.merc.ling. og sanger.