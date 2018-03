Vi er holdt op med at komme hinanden ved

EN DAG på Rigshospitalet gik jeg ind i en elevator på 16. sal. Et par etager nede stod en mor med sin datter i en kørestol med en spastisk lammelse og ventede. Elevatoren var nærmest allerede fyldt, og alle håbede på, at moderen ville opgive at presse sig ind. Men hun insisterede på at komme med, og modvilligt rykkede vi sammen.

Jeg bemærkede et ubehag brede sig og kunne næsten høre folks tanker: ”Bare jeg ikke kommer for tæt på, bare denne mærkelige pige nu ikke kan finde på at gøre noget, bare hun ikke henvender sig til mig… bare hendes skæbne ikke smitter.”