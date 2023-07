Vi er i færd med at miste det, vi holder allermest af: den danske sommer

”Byger, som går og kommer/ det er den danske sommer.” Vi sang og sang. Min strenge, afholdte dansklærerinde kommenterede: ”Jeg kender ingen dansk digter, der har sagt det bedre end Thøger Larsen.”

Det havde hun jo ret i. Linjerne i hans to sommersange har ledsaget os gennem den lyse tid – smånynnende på Oluf Ring og Tage Mortensens melodier:

”Går tit du kold over landet hen/ jeg véd, du kommer dog hed igen.”

Den danske sommer, som vi har kendt så godt. Du danske sommer.

Vi har lige gennemlevet en lang, lang periode med tørke, hvor sommeren har været alt for hed. Da vårbyggen skulle skride, faldt der ikke én dråbe regn. Landmanden spejdede forgæves mod vest, og jorden tørstede. Ingen byger gik, for ingen kom.

Endelig kom så regnen. Lidt for sent og for voldsomt. Skybrud er ikke byger, som går og kommer. Det er ikke Thøger Larsens sommer. Det er tørke heller ikke.

I skrivende stund advarer FN’s generalsekretær, António Guterres, om, at klimaforandringerne er ude af kontrol, og at vi kan bevæge os mod en katastrofal situation – efter at man igen og igen og igen har målt den hidtil højeste globale gennemsnitstemperatur. Så ved vi det. Indlandsisen smelter, vandstanden i havene stiger. Vi ved det. Ørkener breder sig, mennesker sulter og flygter. Vi ved det.

Vi kender årsagerne. Vi vil nødig kendes ved konsekvenserne. Kunne vi ikke bare få lov at nyde den danske sommer lidt, tænker vi.

Verden har ændret sig, siden vi for 60 år siden lærte det gamle Danmarks sommersange i skolen. Følelsen af sommerens natur var anderledes, ikke alene for børnene, tror jeg. At være i sommerhus, når bygerne kom uden at gå, og der heldigvis var Kasino og Matador-spil. At være ved stranden, når heden alligevel vendte tilbage, og huden strammede af sol og salt. At blive stukket af myg.

Sommerfølelsen har ændret sig. Vi sanser måske nogenlunde det samme. Men følelsen er anderledes. Vi véd, at der er menneskeskabte årsager til, at naturen opfører sig på en mere påtrængende måde. Vi er i naturen med en anden bevidsthed end tidligere, med en anden viden og med andre følelser. Vejret er blevet til klima.

”Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det,” har Storm P. sagt. Det er blevet en sandhed med modifikationer. Vi gør virkelig alle sammen noget ved klimaet. Og klimaet påvirker ikke kun sommervejret. Vi ved det godt.

Den viden kan vi ikke bare lægge fra os. Den ledsager os. Gennemtrænger vores bevidsthed.

Måske er vores sansninger nogenlunde som tidligere. Roser og lavendlers duft. Solsortens sang. Havbadet. Duggen. Bøgeskoven og de rapsgule marker. Der er noget genkendeligt ved det. Hele denne væren-i-verden, hvor vi er forbundet med noget andet end vores eget selv.

Men følelsen af det har ændret sig. Den er anderledes end dengang, hvor naturen var givende og ikke påtrængende som nu, hvor mennesket er blevet en trussel mod den. Nu kan der være en skygge over selv den lyse dag. Naturen har lidt skade.

Digtere, filosoffer og teologer har givet os sprog for, hvordan vi er forbundet med naturen og indfældet i universet eller kosmos. Det er vi i vores sansning. Umiddelbart er naturen nærværende i vores blik, hørelse, lugtesans. I sansningen er vi ikke skilt fra verden. Sansningen er afstandsløs.

Det har filosoffen K.E. Løgstrup redegjort for i sin skelsættende afvisning af den videnskabelige, teknisk-instrumentelle oplysningstænkning, som har adskilt menneske og verden og befordret den skamløse naturudnyttelse, som vi drager så stor nytte af.

Jeg mener, at der er mere at sige, hvis vi skal kunne forstå os selv i den nuværende verdenstilstand. For vi sanser ikke naturen umiddelbart. En viden om, at naturen bærer uopretteligt præg af menneskets tilstedeværelse, blander sig med vores sansning. Båret af forskellige følelser. Følelser af uro, afmagt, skam, melankoli eller ligefrem vrede eller udtalt ligegyldighed. Vejret er ikke kun noget, vi taler om. Vejret er blevet politisk.

Sansning og følelse er ikke det samme. En sansning kan afstedkomme vidt forskellige følelser hos forskellige mennesker, afhængig af tid og sted. En duft genkalder mindelser, en lyd vækker genklang. De følelser, som knytter sig til sansningen, er ikke umiddelbare. De er formidlet af omstændighederne, af vores historie, af kunst. Af vores forståelse af verden. Af den tid vi lever og lever i.

Sansningen er ikke teorifri, som andre filosoffer har sagt. Sansningen er præget af vores viden og forarbejdet i vores følelser. Det er derfor, vi elsker verden og naturen.

Midt i den tørre, hede sommer, på vej til morgenbadet i søen, mødte jeg en kvinde, som luftede sin hund. ”Sikke et dejligt vejr. Det er ligesom i Syden,” sagde hun. Jeg fik vist ikke svaret andet end ”godmorgen”. For sådan havde det været i alt for mange dage. Et vejr som i Syden, på grund af klimaet.

Hvordan skal vi egentlig forholde os til den danske højsommer? Vi kan forsøge at fortrænge alvoren i generalsekretærens formaning. Vi kan fortvivle over den beskedne politiske handlekraft. Vi kan hæve røsten og stolt fortsætte med at synge Thøger Larsen.

Men hverken konservativ nostalgi eller revolutionær fortvivlelse forbinder os med verden. Nostalgien længes tilbage til en verden, som ikke længere findes. Fortvivlelsen stirrer ned i afgrunden og river det ned, som findes. Hverken på den ene eller den anden måde forbinder vi os med det, som er.

Kan vi forbinde os med verden, selvom den bevæger sig ind i en tilstand, vi ikke kender? Det, der var, vender ikke tilbage, og vi ved ikke, hvad der kommer. Kan vi lære ikke at frygte det? Kan vi lære at leve i verden på en ny måde? Forbinde os med den? Forstå os selv i forhold til naturen, som er noget andet end os selv?

Det kan vi kun, hvis vi opgiver noget af det, vi hidtil har anset for selvfølgeligt. Kun hvis vi er villige til at give afkald på noget af den overflod, som vi har vænnet os til at betragte som noget "naturligt". Kun hvis vi indskrænker vores udfoldelsesiver. Kun hvis vi ofrer os. For naturen. For fællesskabet. For eftertiden.

Vi kan godt. Men vil vi? Det vil vi måske ikke, hvis en alt for mægtig magt påbyder os det. Men hvis vi bliver opmærksomme på, at vi er i færd med at miste noget, som vi holder af, vil vi måske.

Vi synes måske, der kan være for meget at passe på. Men mest af alt passer vi på det, som vi elsker.