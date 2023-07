Vi er ved at miste det, der binder generationer sammen: historierne

Jeg er vokset op med en farmor, der var eminent til at fortælle historier. De var så levende, at jeg den dag i dag føler, at jeg kunne sværge på, at jeg selv voksede op under krigen i det lille fiskerleje Revsøre på den østfynske kyst. Jeg kan også næsten have følelsen af selv at have sovet på loftet under den store pelsfrakke, som min farmors far fik af en jødisk dame for at sejle dem fra Fyn til Sjælland. Men da han ikke kunne sælge den af frygt for at blive opdaget, måtte børnene bruge den som vinterdyne.

Og lukker jeg øjnene og tænker på hendes fortællinger, var jeg også med i båden den dag, hvor hun fandt en engelsk soldat, der var vasket op på stranden. Hun, og jeg i min fantasi, skulle kun samle mågeæg på øen Vresen, men vi fik en ekstra passager med hjem. Jeg husker næsten selv at have kigget ind i de stirrende øjne – som min farmor gjorde – mens han lå der i bunden af båden, og vi skyndte os at køre ham til sygehuset i Nyborg – for bagefter at køre til bageren og sælge de overskydende mågeæg.

Disse historier – og mange flere – fyldte min barndom. Ikke bare var de spændende at høre, men de bandt også mig og min farmor sammen. Historierne var ikke kun hendes, de blev også mine, og jeg giver dem videre til mine børn, så det kan blive deres historier også. For fælles historier er det bedste til at binde generationer sammen. Her taler jeg både om historierne om "dengang far var dreng" og de eventyr og historier, som jeg husker fra min barndom: "Gummi-Tarzan", "Ronja Røverdatter" og "Skatteøen", men også de film og tv-serier, som jeg så. Alle sammen er de historier, som vi kan dele med hinanden, og som kan binde os sammen.

Som forælder til småbørn, i en tid hvor det eksploderer med historier på Ramasjang, Netflix, Disney+ og så videre, kan jeg godt se kampen om børnenes opmærksomhed. Ikke så snart er den ene historie forbi, før der kommer et link til den næste historie. Alle sammen nye historier med nyt indhold, nye karakterer, nye problemstillinger. Mit dilemma er dog, at nærmest ingen af disse historier evner at binde generationer sammen. Det er ikke en ny ting – sådan var det også, da jeg var barn – men det er noget, jeg først har fundet ud af, efter at jeg blev forælder. Min farmor anede intet om de tegnefilm, jeg så – og de kunne ikke binde os sammen – men hun var ikke bange for at slukke fjernsynet og fortælle historier.

Når jeg taler med den ældre generation kan jeg godt mærke, at mange føler sig udkonkurreret af tv’et og internettet. De kan ikke følge med i deres børnebørns liv, fordi de ikke forstår det. Og det gør, at generationskløften mellem dem forøges, og mange børnebørn er i færd med at miste deres egen forhistorie som konsekvens af det.

Det er mit håb, at den ældre generation tør følge min farmors eksempel: Sluk fjernsynet, og fortæl. Fortæl om den verden, der var engang. Det er vigtigt, at børn også forstår, at der fandtes en verden, før de selv kom til. Jeg ved godt, at det ikke er alle, der kan fortælle historier, som min farmor kunne. Min bedstemor på min mors side var slet ikke god til det, men vi fandt andre historier at dele. Som brødrene Grimms eventyr, som hun jo også fik fortalt i sin egen barndom. På den måde blev vi også bundet sammen af fælles historier.

For det nytter ikke noget at kunne tale sammen, hvis vi ikke har noget at tale om.

Troels Bering er sognepræst og historiefortæller.