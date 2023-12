Vi holder milliarder af dyr i et jerngreb og fratager dem deres frihed

”Så længe der findes slagtehuse, vil der også være slagmarker.” Sådan lyder et citat af den russiske forfatter Lev Tolstoj (1828-1910).

Han er blot én af talrige forfattere og tænkere, som siden tidernes morgen har anset drab på dyr som værende uværdigt for mennesker. Således fortæller de gamle religiøse indiske Veda-skrifter (cirka 1400 f.Kr.) om vigtigheden af beskyttelse af dyr. I det antikke Grækenland var vegetarisme et højt respekteret ideal, og matematikeren, universalgeniet og filosoffen Pythagoras (cirka 570-495 f.Kr.) regnes for vegetarismens urfader i Europa. Senere i antikken fulgte mange prominente filosoffer i hans vegetariske fodspor, blandt de mest kendte er græske Sokrates, Platon og Epikur samt romerske Horats, Ovid og Seneca.

I renæssancen udtalte den italienske videnskabsmand og multikunstner Leonardo da Vinci (1452-1519): ”Jeg har allerede i mine unge år afsvoret at spise kød, og tiden vil komme, da menneskene, ligesom jeg, vil betragte dyremorderne med samme øjne, som de betragter menneskemordere.”

I oplysningstiden slog talrige intellektuelle til lyd for vegetarismen af (dyre-)etiske årsager, blandt andre Voltaire (1694-1778), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) samt Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).

Den tysk-amerikanske fysiker og modtager af Nobelprisen Albert Einstein (1879-1955) tilsluttede sig også tanken om en plantebaseret kost: ”Alene gennem den fysiske virkning på det menneskelige temperament ville den vegetariske levevis kunne få yderst positiv indflydelse på menneskehedens skæbne. Det forekommer mig bestemt, at mennesket slet ikke er født som rovdyr.”

Kan man overhovedet forestille sig den bestyrtelse, græmmelse og sorg, det ville afstedkomme hos ovennævnte store forfædre, hvis de kunne se, hvordan det såkaldt moderne menneske mishandler sine medskabninger som industrialiserede produktionsenheder? Ikke nok med at vi nu fratager dyrene livet i et eksorbitant milliardantal, så fratager vi dem også retten til et liv før døden.

Den østrigske adfærdsforsker og nobelpristager i medicin Konrad Lorenz (1903-1989), oplevede i modsætning til ovenfor omtalte notabiliteter industrialiseringen af vore medskabninger og ytrede i den henseende: ”Den industrielle samlebåndsholdning over for dyr er uden tvivl et af de mørkeste, mest skamfulde kapitler i den menneskelige kultur.”

Professor i historie, den verdenskendte, nulevende forfatter Yuval Noah Harari istemmer. Han udtalte i 2015 til den britiske avis The Guardian, at vort industrielle dyreopdræt måske er historiens værste forbrydelse.

Samtidig med at vi ser os selv som de mest højtstående og civiliserede væsener på denne klode, holder vi bogstaveligt talt milliarder af vore medskabninger i et jerngreb. De er mere eller mindre fikserede i metalstativer og tæt sammenstuvede i bokse og gigantiske fabrikshaller.

Det forekommer os helt naturligt at fratage de såkaldte produktionsdyr det, vi selv skatter som den allerstørste værdi: frihed. Vi fratager dyrene friheden til at leve et liv, som imødekommer deres artsspecifikke, fysiologiske, sundhedsmæssige og adfærdsmæssige behov, hvilket selvsagt og veldokumenteret medfører talrige sygdomme og lidelser. Er det måske på tide, at vores højt besungne evne til empati bredes ud til også at omfatte dem, vi har påtvunget etiketten produktionsdyr?

Jette Rosenkvist er selvstændig.