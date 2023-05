Vi jagter den store kærlighed. Men har mistet den karakterdyd, den kræver

Drømmen om den store kærlighed, hvor to mennesker elsker hinanden til livets ende, lever fortsat i den danske folkesjæl. Skulle man være i tvivl herom, kan man blot kaste et blik på en tilfældig dating-app's virvar af profiler, hvor selfies præsenteres sammen med ønsker om sjælevenner og den sidste kæreste. Men det er en kendt sag, at de højmodige ønsker sjældent bliver til virkelighed. Skilsmisseprocenten ligger på mellem 40 og 50 procent, og antallet af enlige i Danmark tælles i millioner.

Forklaringerne herpå er mange såsom asymmetri mellem kønnene eller høje krav til kærlighedspartnere blandt kvinder. En simplere tese ligger dog ligefor, nemlig at få i dag besidder den karakterdyd, der er blevet hyldet af filosoffer som både Aristoteles og Thomas Aquinas, og som den store kærlighed kræver. Snarere har mange i dag en karakter, der umuliggør denne kærlighed.

Ser man nemlig mod verdenslitteraturens store kærlighedsfortællinger, så tegner der sig et særligt billede. Romaner som Jane Austens "Stolthed og fordom", Charlotte Brontës "Jane Eyre" og Lev Tolstojs "Anna Karenina" indeholder fortællinger om den store, majestætiske og antageligvis vedvarende kærlighed (i sidste tilfælde ikke for Anna Karenina selv, men for Kitty Shcherbatskaya). Fælles for disse historier er, at de elskende besidder eller udvikler en karakter, der hæver sig langt over middelmådigheden, og som kommer til udtryk ved træk såsom mod, udholdenhed, idealisme, håbefuldhed og loyalitet.

Dette står i kontrast til de forkvaklede kærlighedshistorier, vi finder hos mere nutidige forfattere som Michel Houellebecq eller Charles Bukowski, hvor hovedpersonerne tit har usympatiske eller ubemærkelsesværdige karaktertræk. Bevæger vi os nærmere de hjemlige breddegrader, finder vi i Helle Helles forfatterskab en parade af kvinder, der famler sig frem gennem tilværelsen, og hvis fraværende held i kærlighed følges af et fravær af beundringsværdig karakter. Og ønsker man sig mere levende eksempler på sammenhængen mellem karakterbrister og den store kærligheds umulighed, så kan man tænde for tv-programmet "Gift ved første blik".

Tesen fra litteraturen synes altså at være, at karakter og kærlighed følges ad, hvilket da også lyder rimeligt, for det er svært at se, at de mere forkludrede figurer fra vores romaner og noveller skulle opleve en stor og vedvarende kærlighed. Forelsket kan enhver blive, og mange kan finde et forhold, men en vedvarende beklagelse i vores samfund er jo netop, at hverdagen før eller siden indtræffer, også hvad angår kærligheden. Dette præsenteres som en biologisk uundgåelighed. Forelskelsens hormoner svinder efter et par år, og mange bliver snarere arbejdspartnere end elskende. Troen på det livslange kærlighedsægteskabs mulighed er under pres.

Men også denne påstand om kærlighedens uundgåelige forfald kan bestrides ud fra idéen om, at det er mangel på karakter, der hindrer kærlighedens storhed. For selvom forelskelsen ikke varer ved, så har beundringen for ædel karakter ingen udløbsdato. Når kærligheden svinder over tid – tit ved, at man stifter bekendtskab med sin partners mindre charmerende sider – så er det jo manglen på ædel karakter, man har opdaget.

Det er da vel ingen overraskelse, at den store kærlighed igen er sluppet ud af hænderne på os. Med andre ord – hvis vi insisterer på at ønske os samme kærlighed som romantikkens helte og heltinder, så må vi stræbe efter at have lige så stor karakterdyd, som de har. Ellers har vi ikke udført det nødvendige åndsarbejde for at fortjene den kærlighed, som vi sådan beundrer hos dem.

Alexander Sokol er konsulent og ph.d.