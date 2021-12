Vi kan lære meget af Wilhelm von Humboldt og Fukuyama i Støjberg-sagen

Vores moderne demokrati bygger på, at vi kan samarbejde og organisere os på en måde, der overskrider præferencen for familie, venner og nære relationer. Det er her, Inger Støjbergs ”danske værdier”, hvor sympatiske de end kan være, kommer i modstrid med retsstatens grundlæggende principper, skriver dagens kronikør

Rigsrettens afgørelse i sagen mod Inger Støjberg er klar: Hun har bevidst sat sig ud over de spilleregler, der gælder i en retsstat. For Inger Støjberg er sagen også klar: Hun har, siger hun i interviews efter dommen, bevidst handlet i overensstemmelse med ”danske værdier”, som overtrumfer retsstatens principper. Det sidste siger hun ikke højt, men det udgør forudsætningen for, at hendes argumentation giver mening.