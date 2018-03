Mogens Jensen: Vi må ikke tage dansk medieindhold for givet

Vi skal fortsat have stærke medier, der laver dansk indhold af høj kvalitet for, i og om hele Danmark. For det styrker vores fællesskab, sprog og kultur, skriver kultur- og medieordfører Mogens Jensen (S)

VI STÅR PÅ TÆRSKLEN til at skulle forhandle om et nyt medieforlig. Aftalen er vigtig. For medierne spiller en stor rolle for vores fællesskab og det danske samfund. Som fælles samtaleværelse med nyheder, debat og dokumentarer. Som motor for fællesskab med oplevelser, vi kan være sammen om. Og som løftestang for dansk sprog og kultur.

Socialdemokratiets svar er entydigt: Vi skal fortsat have stærke medier, der laver dansk indhold af høj kvalitet for, i og om hele Danmark.

Det kræver, at vi prioriterer dansk medieindhold. For de danske medier står i dag over for udfordringer, der gør det sværere at lave godt dansk indhold til hele befolkningen.

FOR DET FØRSTE ER danskernes medieforbrug mere og mere opdelt. Både mellem generationerne og i forhold til, om vi ser tv og hører radio på den traditionelle måde eller via internettet.

For det andet har de store, internationale medier som Google, Facebook og Netflix gjort deres indtog på det danske mediemarked, hvor de tjener milliarder uden at bidrage til finansieringen af dansk indhold.

Det udfordrer grundlaget for at lave godt dansk indhold, hvor der er noget for hele befolkningen. Og det er der brug for. Så vi fortsat har et stærkt grundlag for at styrke vores fællesskab og dansk sprog og kultur.

På den baggrund har Socialdemokratiet i denne uge fremlagt vores udspil til medieforhandlingerne. Her giver vi vores bud på, hvordan vi sikrer godt dansk medieindhold i fremtiden.

FØRST OG FREMMEST SKAL VI fastholde investeringerne i public service. Der har været meget diskussion om særligt DR’s størrelse.

Og blå blok har gjort det til et ideologisk projekt at skære i DR for nedskæringernes skyld, som vel at mærke ikke giver bedre, men mindre public service. Derfor ønsker vi ikke at bruge færre penge på public service og dansk indhold.

Samtidig må vi styrke medierne i hele Danmark, så forskellene ikke bliver større, men mindre. Derfor skal den regionale og lokale dækning øges. Hvor DR styrker deres regionale fokus, og TV 2-regionerne løfter deres digitalisering. Og gennem en danmarkspulje, der skal sikre, at film, drama og dokumentarer i højere grad afspejler hele Danmark.

Endelig er der behov for en mere retfærdig finansiering. I dag betaler alle den samme licens uanset indkomst. Det er hverken retfærdigt eller holdbart. Derfor foreslår vi en skattebaseret finansiering, hvor der selvfølgelig tages de samme social hensyn, eksempelvis pensionistrabat, som i dag.

Det er vigtigt med et forsat stærk medieudbud, der appellerer bredt til danskerne. Det kræver, at vi fastholder investeringerne, og ikke tager dansk medieindhold for givet.

Mogens Jensen er folketingsmedlem og kultur- og medieordfører for Socialdemokratiet.