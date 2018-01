Vi snakker og snakker, men hører vi overhovedet efter?

Lytter du uforbeholdent, når din veninde, kollega eller datter taler til dig? Eller har du gang i alt muligt andet, når du bliver talt til? Selvom de fleste af os har mange samtaler i løbet af en dag, så vil jeg alligevel påstå, at det er de færreste af os, der for alvor lytter efter. Og det er synd, fordi jeg er sikker på, at der er store gevinster ved at lytte til andre mennesker, skriver Katrina Gillies Rasmussen

Vi gør det alle sammen. Vi stiller spørgsmål, som vi ikke rigtig er interesseret i at få svaret på.

Vi lader, som om at vi er interesseret i at høre, hvordan rejsen har været, eller hvordan kollegaernes børn har det. Vi tænker, at det er en høflig gestus at virke interesseret i de mennesker, der er omkring os.