Unge har overtaget førstepladsen som de mest ensomme i Danmark, og hver 10. ung føler sig tit alene. Men vi er i gang med at bryde tabuet, mener 24-årige Christopher Trung, som startede et værested for unge op, fordi han selv manglede sociale relationer. Forældre og bedsteforældre kan hjælpe unge ved at åbne op for snakken, mener han