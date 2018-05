I stedet for at tale mere om problemerne, gør vi nu noget ved dem. Sammen. For vi tror på, at vi når længere med mod og optimisme end med straf og symbolmærkater til folks hjem. Hvorfor ikke gå til integrationen på samme måde? Mindre snak. Mere ”gu’ kan vi så”, skriver Morten Østergaard, som er politisk leder af Radikale Venstre