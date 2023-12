Kurt Strand: Online leksikon er et vigtigt værn mod fragmenteret flimmer

Det var ikke ugens største nyhed. Til gengæld var det en af sidste uges rigtig gode nyheder. Nemlig regeringens beslutning om at sikre online-leksikonet lex.dk en nogenlunde sikker tilværelse foreløbig frem til og med 2027. Beslutningen blev offentliggjort sidste mandag efter længere tids tvivl om lex.dk’s fortsatte muligheder for at eksistere.

Lex.dk er et fremragende alternativ til Google og andre kommercielle søgemaskiner. Sitet er gratis at bruge, og der er således fri adgang til opslagsværker som Den Store Danske, Trap Danmark og Dansk Biografisk Leksikon. Plus en række mere specialiserede værker. I alt mere end 230.000 artikler, skrevet af omkring 700 danske forskere og fagpersoner.

Med denne guldgrube af troværdige kilder er det derfor ret overraskende, at det var usikkert, om lex.dk kunne fortsætte. Der var ikke sat penge af i regeringens finanslovsudspil, ingen partier havde den solide vidensbase med på deres ønskelister, og der kom derfor ingen midler med i den historisk brede finanslovsaftale. Dermed var lex.dk dømt til at lide en stille, men sikker død, fordi der ikke ville være råd til at lave jævnlige og nødvendige opdateringer.

Men så, nærmest ud af den blå luft, blev der fundet i alt 40 millioner kroner i Kulturministeriet, i Uddannelses- og Forskningsministeriet og i Børne- og Undervisningsministeriet. En glad kulturminister, Moderaternes Jakob Engel-Schmidt, kunne derefter udsende en pressemeddelelse, hvor han slog fast, at ”vi skal fortsat have et stærkt dansk leksikon på nettet, så danskerne har let adgang til troværdig information i en tid, hvor der florerer masser af falske nyheder og misinformation online”.

Ministerens begrundelse for at sikre lex.dk – men hvorfor egentlig kun til og med 2027? – er med et nudansk udtryk spot on. Alligevel mangler der noget. Nemlig en understregning af, at adgangen til troværdige fakta bliver vigtigere dag for dag. For i takt med udbredelse af tekst- og sprogrobotters kunstige intelligens vokser risikoen for spredning af oplysninger, der umiddelbart synes at være faktuelt korrekte, men som er lodret forkerte. Min egen erfaring med at hente hjælp hos ChatGPT er, at der er alt for meget gætværk, og at alle fakta skal tjekkes via andre kilder.

Forklaringen er blandt andet, at de kunstige intelligenser laver en masse følgeslutninger baseret på sandsynligheden for, at et gæt er rigtigt. Det er bare ikke godt nok, for fakta skal være i orden, når vi taler med hinanden, uanset om det er ansigt til ansigt, i medierne eller i den offentlige samtale. Vi skal kunne holde fast i, at to plus to er fire. Ikke fem. Heller ikke tre.

Derfor er lex.dk et vigtigt værn mod alt det fragmenterede flimmer, som forurener den offentlige debat. Og det kan kun gå for langsomt med at sikre tilstrækkelige midler permanent. Men mon dog ikke, at kulturministeren med tanke på sine egne ord om lex.dk’s betydning allerede er i gang?

Kurt Strand er journalist og var ansat på DR fra 1985 til 2010. Siden da selvstændig med opgaver for blandt andet DR, TV 2 og TV 2 Regionerne.