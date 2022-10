Virkelighed møder fiktion i papillotprogrammer

DR viser for tiden både en dokumentar og en dramaserie om storsuccesen Carmen Curlers. Begge er værd at se, skriver Birgitte Stoklund Larsen

Nulevende aktører gør ophævelser over den måde, de og situationer fra samtiden skildres på. En tidligere britisk premierminister har på forhånd kaldt nogle af seriens episoder, hvor han selv optræder, for ”nonsens”. Skuespilleren Judy Dench mener, at serien ser ud til at udviske ”grænserne mellem historisk nøjagtighed og grov sensationslyst”.

Når man hører de tidligere montricer fortælle om, hvad det betød, at de fik et arbejde og tjente gode penge, så familien kunne købe hus, er det indlysende, at 1960’ernes kvindefrigørelse ikke først og fremmest blev født i gaderne i København. Man kan kun opfordre DR til at opspore andre af den slags hverdagshistorier og få dem fortalt, mens der stadig er mennesker, der kan fortælle dem. Måske i tilbageblikkets nostalgiske skær, men også med nuancer og detaljer, det er svært for historikerne at få med.