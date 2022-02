Voksne børn bryder relationen til deres forældre: "Familien er blevet mindre central for den enkeltes identitet"

Joshua Coleman har som psykolog talrige gange siddet overfor mennesker, der har kappet eller ønsker at kappe forbindelsen til deres forældre. Nogle gange er det de ulykkelige afviste forældre, der søger hjælp hos Coleman i hans private praksis udenfor San Francisco i det nordlige Californien.

Og den 67-årige amerikaner har foruden sin mangeårige erfaring som psykolog også en anden kvalifikation til at beskæftige sig med brudte forældre-barn relationer. Han har nemlig prøvet det på egen krop, da hans voksne datter i slipstrømmen på forældrenes skilsmisse og Joshua Colemans ægteskab med en ny kvinde i flere år nægtede at tale med ham.

Det lykkedes far og datter at nå ind til hinanden igen, og i dag er Joshua Coleman en kendt ekspert og forsker i familierelationer samt forfatter til flere bøger om emnet, heriblandt senest succesbogen ”Rules of Estrangement: Why Adult Children Cut Contact and How to Heal the Conflict” (Regler for fremmedgørelse: Hvorfor voksne børn kapper forbindelsen og hvordan man læger konflikten).

Sammenbrud i relationer mellem voksne børn og deres forældre er ifølge Joshua Coleman en moderne svøbe. Mens familierelationer igennem det meste af historien har været baseret på gensidige forpligtelser, så er de nu i stigende grad baseret på en ide om gensidig forståelse og kærlighed, forklarer han.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Fremmedgørelse forældre og voksne børn imellem er et voksende fænomen i vor tid, og det er uden tvivl forbundet med det vestlige fokus på individualisme og personlig udvikling og trivsel. Familien er på nogle måder blevet mindre central for den enkeltes identitet, og vi er blevet langt mere tilbøjelige til at måle og veje alle menneskelige relationer i forhold til, om de fremmer vores velbefindende," siger Coleman.

"Samtidig har vi i løbet af de seneste årtier generelt oplevet en svækkelse af samfundsbærende institutioner såsom kirker, ægteskab, kernefamilien, nabolag og andre fællesskaber, der førhen opstillede forventninger til familielivet og rammer for vores opførsel som medlemmer af en flok.”

Familiekonflikter er et årtusindegammelt fænomen, men spektret af bevæggrunde for at droppe kontakten til et nært familiemedlem er vokset, tilføjer han.

”I dag er det normalt at betragte den handling, som det er at støde en far eller mor fra sig, som et udtryk for personlig udvikling og endda som en form for eksistentiel mod eller styrke. Der er stor opbakning i vores kultur til den tilgang, men jeg mener, at man lige så godt kan argumentere for, at det er kujonagtigt at løbe væk fra andre mennesker, fra konflikter eller fra vores egen angst.”

Skilsmisse er en risikofaktor

Den amerikanske psykolog og forfatter er også kritisk over for den ”terapi-kultur”, som han selv er en del af.

”Nogle gange er det nødvendigt, at voksne kapper forbindelsen til forældre, der har mishandlet dem psykisk eller fysisk og spænder ben for deres trivsel. Men der er også i vores samfund et altopslugende fokus på lykke og på forældre som kilder til eller producenter af den lykke. Og nogle gange tilslører vores moderne kærlighedsaffære med individets behov og rettigheder, hvor meget sorg vi skaber for de, som vi lader i stikken,” siger han.

Det er heller ikke alle psykologiske problemer, som kan spores tilbage til barndommen og vores forældre, påpeger han:

”Vi har en tendens til at forsøge at forklare vores virkelighed i dag med begivenheder og erfaringer i vores fortid. Men mange andre faktorer spiller også ind. Når generationen født efter 1995 eksempelvis har rekordhøje rater af depression, angst og selvmordstanker, så skyldes det langt fra altid funktionssvigt i familien. Det er ofte snarere et resultat af at vokse op i et ekstremt vanskeligt, stressfuldt samfund præget af forventningspres skabt af blandt andet sociale medier. Andre faktorer såsom vores gener, vores socialklasse, held, uheld og tilfældigheder spiller naturligvis også ind.”

Mens der kan være mange årsager til, at voksne lægger deres forældre på is, så øger skilsmisse ifølge Joshua Coleman denne risiko betydeligt. Ifølge en undersøgelse i fagtidsskriftet Journal of Marriage and Family risikerer især fædre at miste kontakten til deres børn, hvis de bliver skilt fra moderen.

”Skilsmisse kan vende op og ned på loyalitetsbåndene i en familie og kan friste en forælder til at forgifte barnets relation til den anden forælder. Det kan også få børn til at revurdere deres liv inden skilsmissen eller til at udpege den ene forælder som skurk. Nogle gange konkurrerer børnene pludselig om følelsesmæssige eller materielle ressourcer med nye personer i form af stedforældre og stedsøskende. Og i vores individorienterede kultur kan skilsmisser få børn til at se deres forældre i højere grad som individer med styrker og svagheder og i mindre grad som en del af en ubrydelig familieenhed, som de også selv er en del af.”

Joshua Coleman påpeger, at den voksende tendens til fremmedgørelse mellem forældre og deres voksne børn falder sammen med et tidspunkt i den moderne vestlige historie, hvor mødre og fædre er mere følelsesmæssigt investerede i deres sønners og døtres opvækst og trivsel end nogensinde før.

”Igennem de seneste 50 år har folk på tværs af socialklasser gjort en stadig større indsats for at være gode forældre. I højere grad end tidligere forældregenerationer giver de køb på deres fritidsinteresser, deres venskaber, deres søvn og deres tid i håbet om at give deres børn den bedste opvækst og sende dem godt på vej ind i voksenlivet. En konsekvens af dette er, at forældre generelt har mere konstant og positiv kontakt med deres voksne børn. Men bagsiden af medaljen er, at vores børn kan få for meget af os og af vores konstante bekymringer og påtrængende adfærd. Nogle gange kan vores bevægelser hen imod vores børn skabe en bølge så kraftig, at de ikke kan finde deres fodfæste, førend de er udenfor vores rækkevidde,” siger Joshua Coleman.

Forældre har det største ansvar

En anden tendens i tiden er, at børn kan føle, at de tildeles for stort et ansvar for deres forældres lykke, siger han.

”Jeg hører ofte voksne børn kræve, at forældre bliver bedre til at respektere deres personlige grænser som en betingelse for at begynde en forsoningsproces. Jeg hører til gengæld ofte fra fædrene og mødrene, at de føler sig svigtede af deres voksne børn. Moderne mennesker forventer ofte, at de bliver betalt tilbage for mange års hårdt arbejde og opofrelser som forældre med et nært forhold til deres voksne børn. Og de reagerer med sorg, forvirring, skam og anger, når deres børn unilateralt beslutter sig for at kappe forbindelsen. Men selvom du gør alt for at være en god forælder, er der ingen garantier for, at dit barn vil have noget at gøre med dig, når han eller hun bliver voksen.”

Idet det oftest er det voksne barn, der tager initiativet til at bryde kontakten med sit ophav, er det typisk mødre og fædre, som tager de første skridt mod et forsøg på forsoning. Joshua Colemans forskning og kliniske arbejde viser, at visse forudsætninger bør opfyldes, hvis der skal være et håb om at genetablere kontakten og hele de brudte bånd.

”Forældre er typisk nødt til at gøre afbigt ved eksempelvis at tage ansvar for egne fejl, vise empati for det voksne barns synspunkter og følelser, udtrykke vilje til at ændre problematiske handlingsmønstre og acceptere deres barns ønsker om typen og hyppigheden af fremtidig kontakt. Det er afgørende, at forældre undgår skænderier, om hvem som har ret, og i stedet formoder, at der som minimum er en kerne af sandhed i barnets perspektiv. De har en moralsk forpligtelse til at lytte og gøre en ægte indsats for at forstå."

"De forældre, der forsvarer sig med, at de gav deres børn en lagt bedre barndom, end de selv havde, og at børnene bare bør være taknemmelige for det, har ikke en chance. Mange forældre især i de ældste generationer forfalder til at bruge skyld og bebrejdelse i forsøget på at presse deres børn til at genoptage kontakt, men det er en skidt strategi,” siger han.

Efter flere år uden kontakt reparerede Joshua Coleman selv båndene med sin voksne datter, og de to har i dag en nær relation. Men det tog tid og en stor og gedigen indsats fra hans side, understreger han.

”I begyndelsen forsøgte jeg at bevise, at hun tog fejl, når hun talte om at føle sig forsømt, da jeg blev skilt og gift igen. Det nyttede selvfølgelig ingenting. Over tid lærte jeg at se tingene fra hendes side. Jeg forsøgte virkelig at forstå hendes følelser og at råde bod på mine fejl og genoprette vores forhold. Med tiden lykkedes det os heldigvis at nærme hinanden igen,” fortæller han.

Joshua Colemans vigtigste råd til både forældre og deres voksne børn er, at alle indser egen fejlbarlighed:

”Ingen af os er perfekte. Vi bør have denne kendsgerning for øje, når vi afgør, hvem vi vil have i vores liv, og hvordan vi reagerer på dem, der ikke længere vil have os i deres.”

Joshua Coleman Foto: Harmony