Sørine Gotfredsen: DR skal være vores historiske gadekær, hvor vi mødes

De historiske tilbageblik er vitale, og de små programmer, der ved første øjekast kan ligne fyld i sendefladen, udgør noget af DR’s vigtigste stof, skriver Sørine Gotfredsen

Det ligger mellem linjerne, at man skal studse lidt over fortidens enfold, når man ser klip fra danmarkshistorien. Det gør man jævnligt på DR 2 i serien ”Husker du …”, der i lørdags var nået til afsnittet om kvinderne i 1970`erne. Landet vrimlede dengang med hjemmegående husmødre, mændene krævede varm mad klokken seks, og en skoledreng fastslog med sin sav i hånden, at ”håndgerning er for piger, og sløjd er for drenge”. Ingen tvivl der, og det var unægtelig en tid, der ikke ifølge moderne norm kan kaldes progressiv.