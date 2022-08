Woke-revolutionen har vendt sig mod sig selv

Det er på tide, at lgbtqia+-miljøet imødegår en skilsmisse, pointerer en homoseksuel i et magasin, der er fremhævet af Anders Raahauge i denne uges "Kiosken"

Frænde er frænde værst. Under regnbuebanneret forenes stedse nye seksuelle orienteringer i fælles kamp - dog ikke længere kun for sagen. Nu også i forbitret indbyrdes strid. De gode, gammeldags bøsser og lebiske rammes af diskrimination og modvilje fra de senest tilkomne, der anser dem for “racistiske” i ordets nye, brede betydning.

Især de lesbiske er trængte og fordømmes skarpt for deres fordomsfulde modvilje mod at gå i seng med trans-kvinder med penis.