10 år efter min fars død føler jeg, at han altid er omkring mig

Efter mine forældres skilsmisse begyndte min far at praktisere kærlighedskram. Hver gang vi mødtes, og når vi tog afsked, fik jeg et stort og inderligt knus. Det kan godt være, at vi ikke så hinanden så tit, og at vi ikke fik talt særlig meget sammen. Men så udvekslede vi til gengæld det vigtigste af alt, kærlighed, skriver Jakob Vedelsby

MIN FAR, Poul Vedelsby, døde i en alder af 69 år i juni 2008. Mig bekendt uden helbredsmæssige forvarsler. Han og jeg talte på den anden side ikke sammen så tit og slet ikke om sygdom, så måske har der været varsler. Men jeg mærkede det ikke på ham.

Den sidste gang, jeg hørte hans stemme, var på min fødselsdag i marts samme år, da han ringede til mig i Rom og ønskede tillykke. Han glædede sig over, at jeg var sluppet levende fra min fødselsdagsgave til mig selv, som var at ræse rundt i byen en hel dag på en scooter. Jeg befandt mig på Det Danske Institut, hvor jeg skrev på nogle tekster, der endte med at blive en kortroman om… min far. Den fik titlen ”Bjergene i horisonten” og udkom halvandet år efter hans død.

MIN FAR DØDE om formiddagen i sit hus, og jeg gik utrøstelig omkuld i min kones favn og græd, som jeg aldrig før havde grædt. Det stod på i to-tre timer, så var det ovre. Samme eftermiddag så vi hans afsjælede krop. Selvom han for længst var draget videre, var det godt at stå lidt dér alene med ham og få sagt farvel. Da vi atter trådte ud i det fri, tegnede der sig en imponerende regnbue hen over himlen, og vi følte, at det var en hilsen fra ham til os.

En uge senere blev min far bisat, og mens vi bar kisten ud, bragede hans yndlingssang fra den medbragte ghettoblaster – ”Bad Moon Rising” af Creedence Clearwater Revival. Da rustvognen trillede af sted med kisten, og sangen endnu kørte på repeat i baggrunden, opfangede jeg stroferne ”hope you are quite prepared to die, looks like we’re in for nasty weather”, og i sekunderne derefter åbnede himlen sig, og det værste skybrud i mands minde brød løs.

Regnen styrtede ned, og det lynede og tordnede. Det var en samling gennemblødte, men på en mærkelig måde også oplivede familiemedlemmer og venner, der nåede frem til kroen, hvor gravøllet skulle indtages. Måske fordi det voldsomme vejr spejlede noget i ham.

Selv er jeg overbevist om, at det pludseligt opståede uvejr var endnu en hilsen fra min far, der særligt i sine yngre år, da jeg var barn, indimellem optrådte som noget af et menneskeligt tordenvejr. Med sin knap to meter høje krop, buldrende stemme, store skæg og tobaksrøg pulsende ud fra næse og mund kunne han til tider fremstå ganske skræmmende.

MIN FAR GRUNDLAGDE sin ”Mad Men”-livsstil med masser af røg, whisky, råt kød og absolut ingen motion eller andre sundhedstiltag i USA i slutningen af 1960’erne. Og den holdt han fast i til sidste åndedrag. Romantitlen ”Bjergene i horisonten” refererer til dét gyldne øjeblik, da jeg som fireårig, fra bagsædet af vores ottecylindrede amerikanerflyder, fik øje på Rocky Mountains ud ad for ruden.

Min far havde tildelt mig opgaven at holde øje med bjergene og roste mig stort for at løse den. Han var i sit es det år fra 1968-1969, hvor vi opholdt os i USA, fordi han var ansat på universitetet i Minneapolis.

Min far smed ellers ikke om sig med roser eller almindelig omsorg. Fik jeg i skoleårene 11 til en eksamen, henviste han til karakteren 13. Havde jeg feber, fortalte han om dengang, han havde 41,5 i feber og var ved at dø af meningitis alene i en seng på Rigshospitalet. Han voksede op på Østerbro, og Fælledparken var hans legeplads. Her faldt han engang ned i et dybt hul med et kompliceret benbrud til følge, hvilket kostede seks ugers indlæggelse. Dén var svær at stikke. Siden læste han fysik og modtog universiteters guldmedalje. Efter USA blev han ansat på Risø og siden som docent på Lærerhøjskolen.

EFTER HJEMKOMSTEN til Danmark var min far begrænset tilstedeværende i familien. Når aftensmaden var indtaget, fortrak han til arbejdsværelset i kælderen, hvor han ofte også opholdt sig i weekenderne. Kommunikationen med ham foregik, som jeg husker det, mestendels via et samtaleanlæg, han havde installeret i henholdsvis arbejds værelset, køkkenet i stueetagen og soveværelset på første sal.

Mit samvær med ham var reduceret til kortvarige ferier i sommerperioderne, herunder tilbagevendende endagsture til Anholt i den lille Cessna-propelmaskine, som vi elskede at flyve rundt i.

Jeg var ni år, da de blev skilt, og han flyttede ind i et nybygget parcelhus i nabobyen. I de følgende år fortsatte mine forældre med at være kærester on/off, og jeg ønskede kun, at de ville finde sammen igen, men til sidst fandt de begge andre faste partnere.

JEG HUSKER den evigt hamrende lyd fra skrivemaskinen og bunken af tætskrevne ark, der voksede og voksede på hans skrivebord i parcelhuset i de år, hvor han udviklede et nyt fag til folkeskolen. Jeg erindrer også nogle få vidunderlige stunder sammen med ham. For eksempel de aftener, han læste højt af Sherlock Holmes på terrassen i olielampens skær under stjernehimlen.

Og når jeg lå i øverste køje, og han kom ind for at sige godnat. Skægget, der kradsede i ansigtet, når han kyssede mig på kinden, og den trygge, dejlige duft af far, som han efterlod, gav mig en dyb omend kortvarig ro. De øjeblikke holdt jeg fast i, når mit liv føltes som en slagmark, og jeg prøvede at manøvrere gennem en barndom, hvor jeg ikke kunne være barn og heller ikke finde ud af at være voksen. Jeg var rundt på gulvet og forholdsvis uregerlig, fik kærester i en tidlig alder og forsøgte at skabe mit eget liv.

Jeg tror, at den turbulens og mangel på nærvær og dermed tryghed, jeg voksede op med, har været medvirkende til, at jeg ofte har truffet nogle valg og prioriteret på en måde, som har gjort mit liv mere kompliceret, end det behøvede at være.

Jeg har altid higet efter lethed og latter, men det har undertiden været svært at hengive mig til livsglæden, og først nu, hvor jeg for længst har rundet de 50, begynder jeg at forstå, hvad det egentlig betyder at værdsætte mig selv som menneske. Det vil sige at være i mig selv som den, jeg er, være tro over for mine værdier og lade dem være afsæt for mine valg i livet. Og jeg nægter at ærgre mig over, at det skulle tage mig årtier at nå frem til det, der for de fleste må være en helt indlysende livsstrategi.

EFTER MINE FORÆLDRES SKILSMISSE begyndte min far at praktisere kærlighedskram. Hver gang vi mødtes, og når vi tog afsked, fik jeg et stort og inderligt knus. Og sådan fortsatte det resten af hans liv.

Det kan godt være, at vi ikke så hinanden så tit, og at vi ikke fik talt særlig meget sammen, når vi endelig sås, og sikkert er det, at jeg i perioder følte mig svigtet af ham og efterladt i en kaotisk verden uden en maskulin rollefigur, jeg kunne pejle efter, hvorfor jeg på bedste beskub har måttet prøve alting af på egen hånd.

Men så udvekslede vi til gengæld det vigtigste af alt, kærlighed, ved at holde om hinanden. Man tager, hvad man kan få, men jeg opfatter de lange, dybe kram uden ord som mere end blot smuler, der faldt af til mig. Det var kærlighed, sådan som han kunne vise kærlighed, og jeg tog taknemmeligt imod – og krammede inderligt tilbage.

På den led har vi fyldt hinanden op med kærlighed. Her 10 år efter hans død går jeg rundt med en følelse af, at han altid er omkring mig. Det hænder også, at vi tager en tur sammen i den lille flyvemaskine på billedet. Min far og mig.