14-årig om unges online-fællesskaber: Vi har brug for ansvarlige og interesserede voksne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Onlinefællesskaber er lige så vigtige og virkelige for unge, som dem, der foregår i den fysiske verden, skriver 14-årige Vibeke Høøck Kjærsgaard

”Læg nu den telefon, og gå ud og vær sammen med dine venner i stedet for.”

”Det er jeg jo også – bare på telefonen.”

”Dine rigtige venner, så.”

Jeg tror, at mange unge har haft en lignende samtale med deres forældre. Den handler om, at unge skal løsrive blikket fra den lille lysende firkant og mødes fysisk med deres venner. Voksne forstår ikke, at de venner, unge har online – og de fællesskaber, de er en del af – ofte er lige så vigtige og virkelige som de fysiske fællesskaber.

Ifølge Den Danske Ordbog er et fællesskab ”det at en gruppe mennesker er sammen om noget og derved føler en vis samhørighed”. Men fællesskab er meget mere end det. Det er at passe på hinanden, være loyale over for hinanden, hjælpe og beskytte hinanden. Det skaber følelsen af samhørighed og sammenhold, som ordbogen beskriver det.

Både i fysiske og onlinefællesskaber er det vigtigt at tale pænt, vise respekt, ikke lyve eller mobbe og så videre. Det særlige ved onlinefællesskaber er, at nogle af disse ”uskrevne regler” for nogle bliver lidt sværere at overholde, blandt andet fordi man ikke står ansigt til ansigt med den eller dem, man taler med. Her bliver det endnu vigtigere for alle parter at tage ansvar for, hvordan man opfører sig.

Vi unge har selvfølgelig selv et ansvar for at holde en god tone online og for selv at løse problemerne. Nogle gange er det bare ikke så nemt, som det er sagt. De voksne skal huske på, at de problemer, unge har online, kan påvirke dem lige så meget, som de problemer, de har i den fysiske virkelighed.

Vi har brug for, at voksne er gode onlineforbilleder og guider os i forhold til god onlineopførsel. Hvis der opstår konflikter og problemer i vores onlinefællesskaber, er der desværre mange voksne, der hævder, at de ikke kan tage ansvar og hjælpe os. Er det ikke de voksne, der plejer at komme styrtende for at hjælpe, når der er den mindste optakt til en konflikt i unges fysiske fællesskaber?

I virkeligheden har vi brug for samme interesse, hjælp og støtte fra voksne, når der opstår problemer i vores onlinefællesskaber – nemlig hjælp og støtte til at udrede trådene, så vi kan blive gode venner igen.

For at forebygge, at der opstår usunde onlinefællesskaber, er der forskellige ting, som både unge og voksne kan gøre. Mange unge, der er med i større fællesskaber på nettet, finder det hjælpsomt, når der er en form for moderator – en, der går ind og sørger for, at den gode tone bliver holdt, og at folk opfører sig ordentligt. Her er det altså en eller flere specifikke personer, der påtager sig ansvaret for et fællesskab. Disse personer kan i visse tilfælde misbruge deres magt, så det skal man selvfølgelig også være opmærksom på.

Hvis der opstår problemer og konflikter i et onlinefællesskab, som unge ikke selv kan løse på en god måde, er det vigtigt, at unge ikke står alene med problemerne. Det er derfor vigtigt at få hjælp fra voksne til at løse problemerne.

For at unge føler sig trygge ved at søge hjælp hos voksne, er det meget vigtigt, at de voksne forstår, hvor vigtige onlinefællesskaber er for unge. Unge har brug for, at de voksne viser interesse og spørger ind til de unges onlinefællesskaber og tager ansvar for at hjælpe, når der er brug for det.

I sidste ende handler det om at skabe og bevare gode relationer og få nye venner på en god og ordentlig måde, uanset om det foregår i den online eller fysiske verden.

Vibeke Høøck Kjærsgaard er 14 år og medlem af Ungepanelet hos Red Barnet og Medierådet for Børn og Unge.