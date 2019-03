For 25 år siden blev min mand overfaldet og dræbt. Ritualer bar mig igennem årsdagen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Da 25-årsdagen for Ediths mands død nærmede sig, fik hun et behov for at markere den – men ville det være rigtigt? Og hvis svaret var ja, hvordan skulle det så foregå?

For 25 år siden blev min mand dræbt ved et røverisk overfald. Han var via Folkekirkens Nødhjælp udsendt af Det Lutherske Verdensforbunds serviceafdeling som logistiker i en flygtningelejr i det vestlige Tan- zania.

Her kom flygtninge i titusindvis akut over grænsen fra Rwanda, hvor et grusomt folkemord var brudt ud – jeg tror, de fleste husker det, også selvom der stadig er katastrofer verden rundt. Under denne tjeneste blev han overfaldet og dræbt af røvere, en traumatisk begivenhed, der naturligvis har mærket hans familie og venner for altid.

Søren Kierkegaard hjalp mig med det første spørgsmål. Mange læsere af denne avis vil kende det afsnit i ”Kjerlighedens Gjerninger”, der handler om at erindre en afdød: ”Ja, gaae engang igjen ud til de Døde, for der at tage Sigte paa Livet,” skriver Kierkegaard blandt andet. Denne autoritet giver altså grønt lys.

Jeg vidste, at en af vore sognepræster fra dengang stadig er i arbejde, omend i et andet embede. Men hvad skulle jeg bede hende om?

Som så ofte kom salmebogen til hjælp. En gennembladning af afsnittet med ritualer gjorde det klart, at ritualet for urnenedsættelse ville kunne bære os igennem på god og sober vis, naturligvis uden en urnenedsættelse. Ganske det samme syntes præsten, da jeg henvendte mig. Det ville hun gerne forestå.

Ritualet foreslår to salmer. Dem valgte jeg selv og foreslog præsten – under hensyntagen til, at de skulle synges udendørs, og at det kunne være dårligt vejr, men også med den viden, at der ville være gode sangere til stede.

Solen skinnede på det smukkeste, da vi – en halv snes mennesker – den bestemte martslørdag samledes på min mands gravsted. To ting føjede præsten til urnenedsættelsesritualet:

Den første var, at hun hilste os med Paulus’ herlige hilsen til menighederne, som jo kan indlede begravelsesritualet: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

Den anden var, at hun efter at have læst en salme fra Det Gamle Testamente, sådan som ritualet foreslår, fortalte to fine erindringer om min mand.

Det lånte ritual bar igennem – det blev en god og stærk oplevelse uden unødig sentimentalitet. Jeg vil ikke desto mindre foreslå, at en kommende ritualbog medtager et eget ritual til brug ved en mindehøjtidelighed, så man ikke skal låne.

Det kan have den form, som jeg netop har gjort rede for. Det er en form, der kan anvendes af alle, uanset dødsfaldets mere eller mindre traumatiske karakter – et dødsfald vil altid ændre de efterlevendes liv. Og det er en form, som det ikke vil kræve meget af en i forvejen travl præst at gennemføre.

Når man så på denne gode måde har erindret den afdøde, hvor han eller hun ligger, kan man gøre, som vi gjorde:

Vi gik på god dansk vis ud og spiste frokost på en nærliggende restaurant, hvor vi over den tilhørende vin fortalte hinanden alvorlige og muntre minder om ham, vi netop havde mindedes i mere faste rammer på kirkegården.

Edith Aller er forhenværende seminarielektor.