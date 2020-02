30 års socialpolitik er ikke spildt, men der er brug for et kursskifte

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Socialpolitikken er ikke spildt. Men der er brug for store ændringer, skriver Jann Sjursen, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte

30 spildte år. Kan man virkelig sige det om socialpolitikken de seneste årtier, sådan som Kristeligt Dagblad gør det på lederplads den 13. februar med afsæt i flere artikler i avisen? Det mener jeg ikke.

Til gengæld er jeg enig i, at der er brug for store ændringer. Ændringer, der først og fremmest handler om, at det sociale område politisk skal opprioriteres. Der mangler nemlig politisk handling i forhold til at sætte klare mål for socialpolitikken.

Der skal sikres en robust finansiering, som giver en solid ramme for strategiske satsninger på det sociale område. Nuværende indsatser skal styrkes. Der skal skabes ny viden og læring til gavn for praksis. Endelig skal sammenhængen mellem forskellige politiske områder – og mellem staten, kommunerne og regionerne – forbedres.

Og der skal radikale ændringer til! Men det er ikke nødvendigt at begynde helt forfra. Så ringe har socialpolitikken ikke været, og der findes masser af dygtige medarbejde på det sociale område både i det offentlige og i civilsamfundet.

Satspuljen er blevet afskaffet. Der var en god beslutning. Først og fremmest på grund af finansieringsmekanismen, hvor personer på overførselsindkomst har ”betalt” for puljen i form af en mindre satsregulering og dermed lavere kontanthjælp og pension med videre.

Dertil kommer, at satspuljen i stigende grad blev finansieringskilde for projekter, der i sig selv nok kunne være udmærket, men som efterhånden bevægede sig længere og længere væk fra det sociale område. Og satspuljen blev tillige brugt til at finansiere reformer, som burde have været finansieret over finansloven. Noget har været for kortsigtet og tilfældigt.

Den grundlæggende kritik til trods så har satspuljen reelt været bundprop eller sidste mulighed for finansiering af en lang række projekter, herunder vigtige tilbud til socialt udsatte drevet af civilsamfundsorganisationer.

En del støtte har været til drift. Andet har sikret afprøvning af nye idéer, været innovativt i sin karakter og har skabt ny viden.

Endelig har satspuljen trods alt også givet mulighed for strategiske satsninger, som har været fulgt tæt politisk – for eksempel på hjemløseområdet. Der er med andre ord opnået resultater og viden, som kan bruges fremadrettet.

Med det afsæt skal politikerne sikre det nødvendige kursskifte i socialpolitikken. Der er mange gode kræfter at trække på.

Jann Sjursen er forhenværende formand for Rådet for Socialt Udsatte (2010-2019) og forhenværende minister og medlem af Folketinget.