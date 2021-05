Jurist: Absurd logik at kalde Kolding homofobisk område

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hans Krab Koed gør sig selv til bannerfører for identitetspolitisk korstog, skriver jurist Louise Kobbernagel

Jeg skal love for, at lektor i kristendomskundskab Hans Krab Koed giver den gas i sit debatindlæg her i avisen den 18. maj. Indlægget udspringer af ansættelsen af en præst i Kristkirken i Kolding. En præst, der – i lighed med kirkens to øvrige præster – ikke vier par af samme køn. Jeg kender ikke Kristkirkens præster, så dem vil jeg ikke udtale mig om. Måske skulle Hans Krab Koed have gjort det samme. For der mangler objektivitet og sammenhæng i stor stil i hans overophedede debatindlæg.

Hans Krab Koed mener, at ansættelsen af præsten i Kolding er udtryk for offentligt legaliseret homofobi, de tre præster i kirken kaldes homofobiske, og der sås tvivl om, hvorvidt den nyansatte præst er i stand til at være åben og inkluderende over for unge mennesker, der måtte være usikre for eksempel på deres seksualitet. For blot at nævne nogle af de anklager, der fyres af.

Påfaldende er det, at der ikke anføres ét eneste sagligt argument eller konkret eksempel til støtte for påstandene. Det hele hænges op på, at de tre præster ikke vier par af samme køn.

Hans Krab Koeds indlæg når decideret absurde højder, da han udråber Kolding til homofobisk område. Dette endda med henvisning til udtalelser fra en præst på egnen, der gerne vier homoseksuelle, men som erkender, at problemet i praksis fylder meget lidt, fordi disse vielser er meget lidt efterspurgte i området. Ja, jeg sagde jo, det var absurd.

Krab Koed mener tilsyneladende, at der pr. definition kan sættes lighedstegn mellem homofobi og den realitet, at en præsts teologiske overbevisning kan føre til, at vedkommende ikke vier par af samme køn. Hvordan han når frem til denne slutning, henstår i det uvisse.

Det forbliver ligeledes en gåde for læseren, hvordan Krab Koed kommer frem til, at en modstand mod at vie homoseksuelle automatisk fører til, at man ikke kan og vil opføre sig imødekommende over for homoseksuelle.

Det lader til at være denne absurde logik, der driver Krab Koed til at slutte sig til koret af tidens identitetspolitiske stemmer, der forlanger ligestilling for enhver minoritet, men som i samme åndedrag selv farer frem med en intolerance, der er himmelråbende. Paradoksalt? Ja, det må man nok have lov at sige.

Vist er jeg ikke teolog, men man behøver ikke at have studeret teologi for at bemærke fraværet af teologiske argumenter i Hans Krab Koeds indlæg. Der drysses et par ord om tilgivelse ud over teksten, og vi oplyses om, ”at evangeliets budskab ikke handler om seksualitet, men hvordan vi forvalter den seksualitet, Gud har skabt os med”, men det kan vist næppe kaldes teologisk argumentation.

Det havde ellers været oplagt, om Hans Krab Koed havde trukket på sin teologiske faglighed i et forsøg på at underbygge sit ærinde, som vistnok – ud over at harcelere over Kristkirkens præster og menighedsråd og biskoppen – er at overbevise os om, at præster bør pålægges en pligt til at vie homoseksuelle par.

Den chance forspilder han dog og gør sig i stedet til bannerfører for endnu et af tidens identitetspolitiske mudderkastningskorstog båret af usaglige beskyldninger og uunderbyggede antagelser.

Hvor er det dog ærgerligt, at diskussionen om vielse af homoseksuelle par i folkekirken således endnu en gang ender der, hvor ingen bliver et hak klogere, og hvor man endnu en gang må spørge sig selv: Findes der mon en saglig teolog, der vil løfte diskussionen ud af denne identitetspolitiske sump?

Louise Kobbernagel er jurist.