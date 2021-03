Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var.”

1. Mosebog 1, 31

Der er forfærdelig meget ondt i verden. Det er ikke nogen ny opdagelse, den er faktisk lige så gammel som menneskeslægten selv. Selvom hele skaberværket var fint og godt fra begyndelsen, blev det ikke ved med at være så fuldendt. Syndefaldet satte skår i det hele.

Og det lider vi stadigvæk under. Både det onde, som vi mennesker selv forvolder og er skyldige i, og det onde, som bare rammer, uden at vi kan sætte adresse på ophavsmanden.

Er det så til at tro på Gud? Ja, for selvom meget i verden går skævt, har Gud ikke sluppet sit skaberværk. Vores tro på Gud er ikke afhængig af en fuldkommen verden, hvor der intet ondt er. Tværtimod tror vi netop på Gud og klynger os til ham, fordi der er så meget ondt i verden!

Hvad skal vi ellers gøre? Vi ved godt, at vi ikke er i Paradiset. Vi er Adam og Evas børn på godt og ondt. En slægt af syndere. Og den ondskab, vi arver efter hinanden, arvesynden, kan ikke forsvinde af sig selv igen.

Ja, men hvis Gud er til og har al magt, hvorfor fjerner han så ikke ondskab og ødelæggelse? Det kunne Gud ikke gøre, uden at vi, som øver ondt, ville ryge med ud. I stedet gjorde han noget andet: Han sendte Jesus for at redde os syndere fra syndens mange følger. I troen på Jesus ser vi, at vi og verden stadigvæk er Guds.

Og derfor lytter vi, når Jesus siger, at den, som ser ham, ser Gud selv. Ser skaberværket, som det var og engang skal blive igen. Og Jesus lover os, i slægt med Guds gamle ord til Abraham, at for Gud er intet umuligt. Denne tro havde Jesus, og derfor var han i stand til at hjælpe og er det stadigvæk. Og vil det stadigvæk.

Hvad betyder det så for os? Det betyder, at vi må stille os ind under Jesu enhed med Gud, for hvem alt er muligt, og så bede Jesus ind i alt det, som er umuligt for os. Vi må bede, selv når vi føler os usle med al vores tvivl og fortvivlelse. Bibelens og kirkens vidnesbyrd er, at vores bøn bliver hørt af den Gud, som vil os det vel. Ligesom i skabelsens første dage!

Thomas Kristensen er pastor emeritus.