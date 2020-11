Afdelingsleder fra Aarhus Universitet om kritik af teologi: Vi er på rette vej

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Samlet set er der meget i den debat, der har kørt i de seneste uger, som har bekræftet os i, at vi er på rette spor. Det glæder vi os naturligvis over, samtidig med at vi er bevidst om også i denne henseende at være på vej

Den seneste måneds tid har der kørt en debat her i Kristeligt Dagblad om teologi på de danske universiteter. Det har været en spændende debat at følge med i.

Det begyndte med spørgsmål om ansatte på teologi med international baggrund, gik over i en debat om kirkelig og kulturel formidling for at ende med en drøftelse af teologiens sandhedskrav og indholdet i de teologiske uddannelser. Debatten har været vidt omkring og tak for de mange, fine indlæg.

Noget af det, som forbinder de mange bidrag, er en kærlighed til teologi og en fremhævelse af, hvordan vi kan gøre teologien og dens rolle for kirke, kultur og samfund endnu stærkere, end den er i dag. Det er et ønske, som vi deler på afdeling for teologi, Aarhus Universitet, og som vi glæder os over at kunne sige, at vi allerede har været opmærksomme på i mange år.

I 2018 fik vi nye studieordninger for både vores bachelor- og kandidatuddannelse. Nogle af hovedtrækkene i begge var at styrke teologiens kernefagligheder, etablere sammenhænge mellem teologiens fagligheder, fremme teologiens bidrag til aktuelle samfundsmæssige og kulturelle udfordringer og understøtte en udveksling mellem teologi og kirke.

Det er alt sammen noget, som den interesserede kan finde i studieordningerne. Så det glæder os at se den seneste debat, som netop har efterspurgt en række af disse forhold og kan jo kun bekræfte os i, at vi er på rette vej.

Er vi så kommet helt i hus? Nej, det er vi nok ikke – og måske kommer vi det aldrig. Det er vist en konstant udfordring og noget, vi hele tiden skal være opmærksomme på. Men vi er da nået et godt stykke, når vi er enige om opgaven.

Teologi på Aarhus Universitet er siden 2011 en afdeling på Institut for kultur og samfund, Faculty of Arts. Det er en sammenhæng, som vi trives i, fordi vi også her finder gode rammer for at udvikle teologiens sag i samspil med andre fag, der deler en række fælles udfordringer med teologi.

I vores nyudgivelse ”Teologi i Aarhus – mellem fortid og fremtid”, som er udgivet i forlængelse af vores 75-årsjubilæum i 2017, beskriver vi både det, der har kendetegnet Aarhus-teologien frem til nu og drister os til at se fremad i forhold til det, som vi forventer vil præge fagets og fagenes udvikling i de kommende år. Interesserede kan hente udgivelsen på afdelingens hjemmeside.

Noget af det, som samlet karakteriserer teologi i Aarhus, er en vedvarende bestræbelse på at forstå teologien i forhold til de fire fora: akademiet, kirken, samfundet og kulturen. Vi er stolte over gentagne gange at være placeret som det højest rangerede teologiske studiemiljø i Skandinavien på det førende QS World University Rankings. Det er ikke uden grund, at vi med så stærk forskningsmæssig bemanding af både internationale og danske kolleger flere gange har nået denne flotte placering. Samspillet med de andre stærke fagligheder på Institut for kultur og samfund er også med til at give os denne styrkeposition. Det er også i dette med- og modspil, at teologiens sandhedskrav både bliver fordret og udfordret.

Samtidig er vi i forhold til kirken bevidste om vores forpligtelse, både uddannelses- og forskningsmæssigt. Denne forpligtelse følger ikke mindst af den teologiske kandidatuddannelse som adgangsvejen til at beklæde præsteembeder i den danske folkekirke og kommer derfor også til udtryk i de nuværende studieordninger. Som en helt bærende del af at udbyde forskningsbaserede uddannelser har vi også en forpligtelse på at bedrive forskning, der understøtter denne undervisning.

I forhold til samfundet og kulturen fortsætter vi med at opretholde både forskning på et højt niveau og en omfattende formidling, som er et vedvarende kendetegn for Aarhus-teologien. Vores forskning er på flere områder med til at understrege nødvendigheden af teologisk indsigt for en dybere forståelse af kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål. I forhold til formidling har flere af afdelingens ansatte skrevet en af de meget omtalte ”Tænkepause”-bøger, ligesom de holder talrige foredrag rundt omkring i landet. Nogle op til 50 om året. Samtidig bidrager afdelingens ansatte ofte til foredrag under Folkeuniversitetet og kurser for folkekirkens præster. Mange af dem skriver også formidlingsorienterede bøger på danske forlag. Enhver, der ønsker at orientere sig om disse mange aktiviteter, kan finde dem på de enkelte medarbejderes hjemmesider.

Samlet set er der meget i den debat, der har kørt i de seneste uger, som har bekræftet os i, at vi er på rette spor. Det glæder vi os naturligvis over, samtidig med at vi er bevidst om også i denne henseende at være på vej.

Ulrik Nissen er afdelingsleder og studienævnsformand ved Afdeling for teologi på Aarhus Universitet.