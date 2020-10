Aldrig tag over troens sprog

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”… den hemmelighed, der har været hyllet i tavshed i evige tider.”

Romerbrevet 16, 25

I sin bog ”Det fædrene ophav – historien om 21 kirkefædre” skriver svenske Peter Halldorf: ”De, som med større skarphed end nogen andre formulerede noget om Gud, var erfaringsteologer. Derfor byggede de aldrig tag over deres egen teologi. Den forblev åben – med himlen som horisont.”

Det er noget tilsvarende, professor Niels Henrik Gregersen peger på ved at sætte titlen ”Den generøse ortodoksi” på det samleværk, han udgav for nogle år siden. Det er en genial bogtitel, et praj om det, der gør teologi stor. Ikke ved at forskanse sig bag sikre formler, men ved at lade Jesus Kristus være et uroskabende centrum, der sætter tro og tanke i bevægelse og generøst fører til stadig nye erfaringer. En rettroenhed, som ikke låser fast, men igen og igen viser sig gavmildt at kunne føre til nye erfaringer, nye sandheder. Med Halldorfs formulering: en teologi uden tag.

Nogle mener, at kristendommen kun står stærkt ved at fastholde klare, entydige formuleringer. Men i så fald skulle Bibelen ikke have været et så frodigt fortælle-univers med forskellige stemmer, som tilfældet er, og Jesus skulle have formuleret læresætninger, ikke lignelser, og ikke have udført billedhandlinger.

Dertil kommer den dynamik, som Helligånden er udtryk for – den Talsmand, som Jesus i Johannesevangeliet taler om skal vejlede til en større sandhed, end disciplene kunne rumme, da Jesus legemligt var hos dem (Joh. 16, 12-13), naturligvis stadig med dét i centrum, som Jesus bragte med sig fra sin himmelske far.

Både i Paulus-brevene og i evangelierne tales der om, at der i bunden af gudsforholdet er noget hemmelighedsfuldt, et mysterium fra før verdens skabelse, en gåde, som har været ”hyllet i tavshed”, men som har fået udtryk i kraft af Jesus Kristus. Det gådefulde kan nu i kraft af Ånden give stadigt mere fra sig, men udtømt bliver det aldrig.

Medvirkende til, at den græsktalende og den latinske kirke i sin tid fik hvert sit præg, var den latinske trang til juridisk præget begrebssprog. Det kritiserede de østkirkelige teologer: Det stramme sprog viste manglende respekt for mysteriet. Vi i Vesten har fået noget stort at indhente.

Johannes Værge er pastor emeritus og forfatter.