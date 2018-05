Alle forældre vil deres børn det bedste - men hvordan gør man det?

Som forældre må man se sig som sit barns vigtigste ”lærer” og prioritere tid til være sammen med barnet og lave gode aktiviteter, der stimulerer barnets lyst til at lære, skriver Grethe Andersen

DET ER DER INGEN manual på, men vi bør til enhver tid overveje, hvad vi gør bedst med den viden og de erfaringer, vi har. Vi må vægte åbenhed i samarbejde og kommunikation højt og værdsætte alle forældre som ressourcer. Med det menes her, at alle forældre er en ressource for deres børn, og at alle forældre har mulighed for at ændre og videreudvikle deres opdragelse.

Forskning dokumenterer, at et hjem, der er involveret og bakker op, er noget af det, der betyder mest for, hvordan en elev klarer sig såvel i skolen som videre i uddannelsessystemet. Det er utroligt afgørende, og det gælder alle sociale lag.

Forældrenes indstilling smitter i den grad af. Som forælder må man se sig som sit barns vigtigste ”lærer” og prioritere tid til være sammen med barnet og lave gode aktiviteter, der stimulerer barnets lyst til at lære. For eksempel kan vi konstatere, at jo flere læsestimulerende aktiviteter, der er i hjemmet, inden barnet starter i skole, jo bedre læsescore får barnet i læsetesten i 4. klasse.

Diskussioner i hjemmet omkring politiske og sociale emner har også stor betydning for barnets resultater i skolen. Som forælder og bedsteforælder kan man overveje, hvordan man er rollemodel for sine børn, når det kommer til tid til samtaler, fysisk aktivitet og glæde ved bevægelse, gode sanseoplevelser i naturen. Børn hjælper med praktiske opgaver, de bliver selvhjulpne med tilpas serviceniveau og voksenansvar og brug af iPad, tv og film.

SKOLERNE KAN GØRE børnenes læring bedre ved at arbejde mere sammen med forældre. Vi ved, at det enkelte barns sociale og kulturelle baggrund er væsentligt for barnets muligheder, så det er også vigtigt, at skole-hjem-samarbejdet tilpasses og differentieres, så man styrker barnets trivsel og læringsmuligheder bedst muligt. Derfor må skolens lærere og pædagoger i særlig grad støtte og vejlede forældre fra ressourcesvage hjem i, hvordan de kan hjælpe deres barn med gode læringsstrategier.

Opdragelsesmønsteret i familien afspejler et tilværelses- og menneskesyn, der har indflydelse på barnets selvforståelse og tilgang til institutions- og skolefællesskabet, og for lærernes tilgang til barnet. Undersøgelser af opdragelsesværdier viser, at danske forældre vægter selvstændighed (individualisme) højest i en prioritering af egenskaber, modsat familier af anden etnisk baggrund, der oftest har et mere kollektivistisk livssyn.

I SKOLEN KAN VI KONSTATERE, at den sociale dimension får gradvis en stærkere betydning som en selvstændig dannelses- og opdragelsesarena gennem skolens sociale kultur og det sociale fællesskab. Børn er fuldstændig afhængige af at møde voksne, der møder dem med relationer præget af kvalitet. Det er i virkeligheden livskvalitet og eksistentielt: Tæt socialt netværk i samspil med andre, der har kvalitet.

Ros er sundt og godt – velvalgt ros er kontaktskabende. Det er ikke nødvendigvis givende at rose for intelligens, naturgivent flair eller medfødt talent, et hurtigt resultat, at være den bedste eller at være perfekt.

Den type ros rummer en godkendelse og vurdering. Der er børn, der bruger al deres energi på at gøre andre tilpas og få ros. De bruger alle kræfter på det og glemmer helt sig selv og det, de gerne vil. Det er bedre at rose for indsats og vedholdenhed, selvkontrol, risikovillighed eller eventyrlyst, at tage udfordringer, modstandsdygtighed, robusthed og optimisme.

ALLE BØRN HAR BRUG FOR at blive set, hørt og forstået. Hvis vi med anerkendelsens blik ser børn, der har det svært, og samtidig har øje for deres styrker og de relationer, de bredt set er en del af, er det et helt anderledes udgangspunkt end at se barnet som et problem.

Vi kommer ikke langt med at se på årsagerne til problemerne, hvor det handler om at finde fejl, skyld og syndere. Den enkelte elev og elevgruppe eller klasse vil faktisk gerne have det ordentligt med hinanden.

Mine erfaringer er, at et barn har det bedst med at være en god skoleelev. Læring er et fælles og ikke individuelt projekt. Byg på barnets styrkesider og potentialer. Skab tilpasse udfordringer. Og skab gode relationer.