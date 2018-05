Alternativet: Lad generationshuse blive en central del af det næste Danmark

Generationshuse, hvor for eksempel daginstitutioner, studieboliger og plejehjem placeres under samme tag, kan være en del af løsningen på, hvordan vi styrker relationerne på tværs af samfunds- og aldersgrupper i fremtiden

FOR NYLIG præsenterede vi i Alternativet vores kig frem mod den fremtid, vi gerne ser for os. Vi kalder udspillet ”Det næste Danmark”.

En helt central rød tråd løber igennem vores visioner for fremtidens Danmark: at det bliver et Danmark præget af frihed. Ikke frihed til forbrug, men frihed til at dyrke og styrke de nære relationer; til at bruge en langt større del af vores liv sammen. I forpligtende og givende fællesskaber.

Hvis vi skal styrke fællesskabet og sammenhængskraften i Danmark og øge samværet på tværs af alder og social baggrund, kan det være en god idé at kigge på måden, vi indretter os på. Infrastrukturen og organiseringen af vores institutioner spiller en afgørende rolle, når det handler om at sikre et mangfoldigt og nærværende samfund, hvor vi er mere sammen som mennesker.

Derfor kan generationshuse, hvor for eksempel daginstitutioner, studieboliger og plejehjem placeres under samme tag, være en del af løsningen på, hvordan vi styrker relationerne på tværs af samfunds- og aldersgrupper i frem tiden.

At generationshuse i den grad kan styrke livskvaliteten og være en berigelse for både børn, ældre og ansatte, har vi allerede set flere eksempler på.

Senest så vi det i DR 1-dokumentaren ”100 dage på plejehjem”, hvor fem unge studerende rykkede ind på et helt almindeligt aarhusiansk plejehjem.

Og tidligere har vi også set det i Vestjylland, hvor en børnehave i Ringkøbing på et tidspunkt måtte flytte ind på et lokalt plejehjem på grund af pladsmangel.

Desuden har man gode erfaringer flere steder i udlandet, for eksempel i England, Japan, Australien og Singapore, som vi kan lade os inspirere af.

NÅR MAN TÆNKER PÅ, at skellet mellem generationer bliver større og større, og at samværet på tværs af alders- og samfundsgrupper tilsvarende bliver mindre og mindre, forekommer idéen om generationshuse kun endnu bedre. Vi har brug for at komme hinanden mere ved. Både på tværs af generationer, men også i al almindelighed. Tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at antallet af mennesker, der bor alene, er stigende, og at antallet af ensomme danskere ligeledes er stigende. At det samme i øvrigt gør sig gældende for antallet af stressede og psykisk syge personer samt personer med lav livskvalitet, understreger kun, at vi har brug for at kigge på, hvordan vi kan styrke relationerne til hinanden.

Det er typisk for mange mennesker, at de først, når de – som mig – kommer et sted hen i midten af livet, for alvor anerkender værdien af familiens og andre nære relationers betydning.

Lad os dog skabe de politiske rammer for, at vi naturligt kommer hinanden ved helt fra barnsben til gyngestol. Generationshusene er et helt konkret politisk værktøj, som har stort potentiale til at styrke fællesskaberne, livskvaliteten og nærværet mellem mennesker på forskellige alderstrin. Samtidig er de et værn mod stigende ensomhed. Og som ekstra bonus kan det endda reducere udgifterne for velfærdssamfundet, hvis flere institutioner eller kommunale boliger kan placeres under samme tag.

Med andre ord er der masser af gode grunde til at tro, at generationshuse skal være en del af det næste Danmark – et Danmark, der ikke kun er et mere bæredygtigt samfund, men som også gør det muligt at leve gode, rige og meningsfulde liv inden for stærke og nærværende fællesskaber.