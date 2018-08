Peter Skaarup: Vi må stoppe den hovedløse indvandringspolitik

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Der er stadigvæk alt mulig grund til fortsat at kæmpe for, at den ikke-vestlige indvandring til både Danmark og resten af Europa stopper, mener Dansk Folkepartis Peter Skaarup

Man undres indimellem over, hvad danske medier skriver om og beskæftiger sig med. Men især hvad de ikke skriver om. For eksempel kom der sidste år en relevant og interessant undersøgelse om, at antallet af muslimer stiger markant – ikke bare i Danmark, men i hele Vesteuropa. Ikke mange linjer er skrevet om den undersøgelse i danske medier.

Der var ellers tale om en meget omfattende rapport fra det velansete amerikanske forskningsinstitut Pew Research Center, der dokumenterer, at antallet af muslimer i Europa bare stiger og stiger, og at udviklingen bliver svær at vende. Desværre.

Undersøgelsen dokumenterer, hvordan den tiltagende indvandring fra muslimske lande har forandret Europa. Måske for altid. Især fordi en stor del af de ikke-vestlige indvandrere, der slår sig ned i Europa, ikke integrerer sig og bliver til henholdsvis danskere, belgiere, tyskere, svenskere, briter og så videre. De gør ikke det, der skal til for, at de upåagtet glider umærkeligt ind i de samfund, de kommer til, og ender i stedet med rutinemæssigt at påkalde sig negativ opmærksomhed.

Nej, for en del af de ikke-vestlige – fortrinsvis muslimske – indvandrere modarbejder således den vesteuropæiske kultur, de flytter til, og fortsætter deres levevis og traditioner fra Mellemøsten og Nordafrika. De respekterer ikke den ligestilling mellem kønnene, individets ret og en stærk tro på og tillid til fællesskabet, som vi i Skandinavien og Vesten har opbygget gennem generationer.

I stedet for at glæde sig over, at man nu er kommet til en fredelig verdensdel uden krig og uroligheder, og omfavne værdierne her, så fortsætter en del af de ”nye europæere” deres forældres og bedsteforældres traditioner fra hjemlandet og lever i parallelsamfund, selvom det giver anledning til åbenlyse konflikter. Man må undres over, hvorfor de egentlig flytter til lande, de ikke har lyst til at deltage i.

Som Dansk Folkeparti har påpeget igen og igen, så er de konventioner, der med de bedste intentioner blev udformet kort efter Anden Verdenskrig i dag blevet en møllesten om vores hals, som langsomt, men sikkert, trækker os ned i sølet. Vi må se virkeligheden i øjnene og skifte kurs. Nu!

Løsningen er enkel. Vi må stoppe den hovedløse indvandringspolitik. Er man forfulgt og risikerer død og tortur, skal vi selvfølgelig hjælpe – men som udgangspunkt i nærområderne. Der er også mere mening i, at vi rent faktisk hjælper de allersvageste i verden, frem for at bruge ressourcerne på dem, der tilsyneladende var rige nok til at kunne betale sig frem til at nå Europas grænser med hjælp fra menneskesmuglere. Det ville også sikre, at man kunne hjælpe langt flere end i dag.

Selv hvis vi i hele Europa fra i morgen lukker fuldstændig ned for yderligere indvandring fra muslimske lande, vil andelen af muslimer ifølge tallene fra Pew Research Center alligevel stige fra de nuværende 4,9 procent af befolkningerne til 7,4 procent i år 2050. Alene fordi den muslimske befolkningsgruppe er yngre og generelt får flere børn. Det bør bemærkes, at Pew Research Center har lavet fremskrivningerne for hele Europa – altså inklusive Østeuropa, med lande som Polen, Ungarn, Serbien, Bulgarien og Rumænien, som kun har få muslimer. Tallene for vesteuropæiske lande alene vil altså være betydeligt højere.

Hvis den udvikling, som vi så i årene 2014-2016 med store flygtningestrømme og hundredtusinder af asylansøgere og økonomiske migranter, fortsætter, vil andelen af muslimer i gennemsnit udgøre 14 procent af befolkningen i Europa i 2050.

Der er med andre ord al mulig grund til fortsat at kæmpe for, at den ikke-vestlige indvandring til både Danmark og hele Europa stopper. Og det, vi i Dansk Folkeparti venter på, er, at dét også går op for resten af partierne på Christiansborg. For én ting må være sikker: Danmark skal fortsat være dét Danmark, vi kender og holder så meget af.

Peter Skaarup er formand for Dansk Folkepartis folketingsgruppe.