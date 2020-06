Barnebarn svarer på artikel om befrielsen af Hals: Min morfar var ikke tyskvenlig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Barnebarn til præst Pastor Einar Nielsen skriver her om et par misforståelser i en tidligere artikel

Kristeligt Dagblad bragte den 16. maj en artikel om min morfar, Einar Nielsen, og hans indsats under den forsinkede befrielse af Hals.

Artiklen rummer dog nogle fejl, som Kristeligt Dagblad rettede i avisen den 30. maj, samt en række efter min mening misforståelser og fejltolkninger, som jeg gerne vil kommentere.

For en ordens skyld gør jeg opmærksom på, at nedenstående ikke bygger på familiekrøniker, men i alt væsentligt er hentet fra forskningen på området; særligt Henrik Gjøde Nielsens ”En by i krig – Hals”, hvortil der i øvrigt henvises, og Pernille Pedersens ”Vendsyssel under Besættelsen”.

Einar Nielsen var aktiv modstandsmand, både lokalt og i modstandsgruppen Ringen, i hvert fald fra sommeren 1944.

Den tyske kommandants afvisning af at overgive sig til modstandsbevægelsen skyldtes ikke hans manglende tiltro til modstandsbevægelsens evne til at opretholde ro og orden, men at han principielt kun ville overgive sig til en britisk officer, da den tyske kapitulation jo var indgået over for de allierede. Heldigvis så de fleste andre tyske styrker i landet lidt mere pragmatisk på spørgsmålet.

Der er ikke belæg for, at modstandsbevægelsen i Hals skulle være ”mildest talt hævnlysten”. Tværtimod lykkedes det jo for den at opretholde nogenlunde ordnede forhold i den potentielt eksplosive situation mellem danske selvtægtsfolk, værnemagere og tyskere, der ikke havde overgivet sig.

Ud over episoden, hvor Einar Nielsen gav nogle drenge, der havde klippet tyskerpiger (og dermed havde sat den skrøbelige våbenhvile under pres), deres livs skideballe og derfor modtog kritik (fra dem, der billigede selvtægten), er der intet belæg for, at han skulle være blevet beskyldt for at være tyskvenlig, eller at han skulle føle sig udstødt i lokalsamfundet.

Grunden til, at Einar Nielsen ikke blev begravet i Hals, var, at hans hustru døde allerede i 1958, hvilket han tog meget tungt. Han ville ikke have, at hans sognebørn skulle se ham sørge over hende på kirkegården i Hals, hvorfor hun blev begravet i Dronninglund, hvor han så selv senere fulgte efter.

Peter Ølgaard, Oktobervej 4, Aarhus V