Bekymrede forældre bliver til bekymrede børn. Det er nu, forældre skal vise lederskab

Det er okay, at man som forælder ikke vil sende sit barn af sted, ligesom det også er okay at sende sit barn af sted. Men der ikke skal sendes budskaber, som signalerer en skammende reprimande til forældre, som vælger at gøre noget andet, mener udviklingschef for multietnisk mentorordning og familiebehandlingscenter

Lige siden regeringens udmeldinger om genåbning af landets institutioner for børn i daginstitution og indskolingen i sidste uge, har der været en voldsom reaktion fra mange forældre på de sociale medier, som Facebooksiden ”Mit barn skal ikke være forsøgskanin for covid-19”.

Efter pressemødet var mange forældre klar på tasterne for at svine statsminister Mette Frederiksen og co. til, og tonen var lagt. De, som ytrede, at de var enige med planen om genåbningen, blev tydeligt udskammet, og tonen var her meget hård.

Jeg er ikke læge, men en fagperson, som skal forsøge at bidrage til at skabe ro og lederskab hos forældre. Jeg arbejder særligt med udsatte familier, som allerede er enormt presset og i forvejen belastet af situationen. Nogle af dem har sendt deres børn i de etablerede nødpasninger.

Lige nu ser jeg desværre, at flere og flere forældre tvivler på deres egen intuition og beslutninger i forhold til, at deres børn skal tilbage til daginstitution og skole. De føler sig som dårlige forældre, når tanken om at aflevere deres børn i skole og institution virker appellerende for dem.

Nogle forældre kritiserer deres evne til at tage vare på deres børn. Det skaber desværre en ond cirkel, hvor bekymrede forældre bliver til bekymrede børn. Men det er nu, særligt i en krisetid, at vi som forældre må vise lederskab over for vores børn.

Vi kan alle have forskellige meninger om regeringens genåbningsplan og det har vi selvfølgelig vores fulde ret til. Forældre kan også vælge at lade deres barn gå derhjemme, hvis de er bange for smittefaren.

Det er okay, at man som forælder ikke vil sende sit barn af sted, ligesom det også er okay at sende sit barn af sted.

Min anke er, at der ikke skal sendes budskaber, som signalerer en skammende reprimande til forældre, som vælger at gøre noget andet. Lad os hjælpes ad om at tænke over tonen i vores samfund – der er faktisk forældre derude, som påvirkes af den hårde tone.

Lad os ikke udskamme andre forældre, som vælger andet. Udsatte eller ej.

Mange læser med på sociale medier, det gør de udsatte forældre også og bliver derfor i disse dage mere utrygge over situationen. Der skal tænkes over tonen på de sociale medier, da mange forældre læner sig op ad det, som bliver skrevet der.

Nogle gange kan vi glemme, at vi som mennesker har forskellige forudsætninger og behov. De fleste udsatte familier er allerede i forvejen presset, hvor både de og deres børn vil have gavn af at komme tilbage i skole eller børnehave.

Det er derfor særligt vigtigt, at forældre, med en anden holdning end den udstukne retning, er opmærksomme på at bevare den gode tone på de sociale medier. Lad os ikke betvivle andre menneskers forældreevne og valg. Lad os holde den gode tone og vise lederskab over for vores børn.

Vores børn skal føle sig trygge og i trivsel. Børnene vil blive trygge via vores valg og lederskab, så kære forældre: vis vejen for jeres børn.

Amélevi Hounou Rathleff er udviklingschef for Memox.