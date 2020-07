Katrine Winkel Holm: Hvad skal folkekirken med et kristendomsforskrækket magasin?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er dybt bekymrende, at folkekirken hælder penge i et magasin med en så kristendomsforskrækket tilgang, mener sognepræsten

I folkekirken skrues der for tiden op for budgetterne, når det gælder produktion af magasiner, der med lækker layout og bløde formuleringer skal skabe goodwill for folkekirken hos danskerne.

Senest har folkekirken.dk, som alle folkekirkemedlemmer er tvunget til at betale til, lanceret et glittet magasin, der her i avisen er blevet kritiseret for at tale for lidt om Gud. Det er jo en temmelig alvorlig kritik af et magasin finansieret af den evangelisk-lutherske kirke her i landet.

Redaktør Malene Bjerre skrev den 1. juli et langt forsvar i sit blad. Et forsvar, der formede sig som en ren tilståelsessag. Det særligt fine ved magasinets linje er ifølge hende, at man her ”taler om det samme, som alle andre taler om”.

Jo, det skrev hun.

Men kirken har en sag, der er liv og død for os. Hvis magasinet ikke gider føre den sag i marken og hellere vil tale om alt det, som alle andre taler om, hvorfor så overhovedet pøse penge i sådan et magasin? Det kunne jo ligeså godt erstattes af Ud & Se eller Alt for Damerne for ikke at tale om en god avis.

Værre bliver det, når Bjerre stolt proklamerer,”at folk&kirke ikke skriver – ret meget – om kirke”. Godt nok står der meget om Gud, men det står ”med nogle andre ord”.

I et næsten desperat forsøg på at komme med en formidlingsmæssig dybsindighed påstår Malene Bjerre, at man kun kan tale om Gud i hverdagssproget ved at lade være at bruge ordet Gud. For ellers er det kun ”fagfolk”, der forstår det. Som om det kun er cand.theol.’er, der kender ordet Gud! Redaktøren, der hævder at vide en masse om formidling, ender med at tale i tåger og udstede helt absurde påstande.

Værst er den usagte foragt for alle de spørgsmål, der er livsnerven i kirken. Vi lever i en tid, der har akut behov for oplysning om kirke og kristendom, fra Hans Egedes heroiske og fredelige indsats til forståelsen af arvesyndens betydning. Noget, der selvfølgelig skal formidles så enkelt og forståeligt som muligt. Men denne indsats tæller åbenbart ikke rigtigt for den i øvrigt overordentligt magtfulde redaktør.

For teologi er for hende først og fremmest en ”en lygte”, ”der giver et særligt blik” og kan bruges ”på alt det, vi er sammen om – corona, racisme, Yahya Hassan, Alternativets storhed og fald, Donald Trump”.

Som cand.theol. kan jeg kun sige, at jeg ikke aner, hvad hun taler om.

Selvfølgelig har jeg ingen særlige synsevner takket været mine studieår på Det Teologiske Fakultet, og jeg er heller ikke bedre end en cand.mag. til at udlægge nyhedsstrømmen. Men jeg har (forhåbentlig) en solid viden om kirke og kristendom og først og sidst en lidenskab for at forkynde Guds ord.

Der drives nemlig teologi, fordi der skal prædikes på søndag ikke for at hælde meninger ud om Donald Trump og corona. Meninger, som det offentlige rum i forvejen flyder over med.

Det er dybt bekymrende, at folkekirken hælder penge i et magasin med en så kristendomsforskrækket tilgang.

Katrine Winkel Holm er sognepræst i Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sogne.