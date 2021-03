Beskyttelsesdragten, som aldrig går af mode

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”I øvrigt, vær stærke i Herren og hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så i kan holde stand mod Djævelens snigløb.”

Paulus’ brev til Efeserne 6, 10-11

Djævelen benytter sig af mange våben: Jalousi, had, raseri, hævn, grådighed, misundelse, frygt og mismod. Han kan også finde andre farlige våben frem i sit arsenal.

Alle disse onde værktøjer behøver vi ikke nogen højere eksamen for at kende til. De findes overalt og altid. Og vi har alle sammen vore smertelige erfaringer med dem. Med dem ødelægger Djævelen hele samfund, familier, ægteskaber, venskaber og os selv både udefra og indefra.

Vi har brug for Guds hjælp til at modstå al den brølende eller snigende ondskab. Guds ”fulde rustning”, som apostlen kalder Guds overlevelsesdragt til os her i verden.

Til denne udrustning hører et våben, som Djævelen ikke har i sit arsenal, og som han frygter. Det er ”troens skjold”! Et beskyttelsesvåben, som er Jesus selv, og som vi må søge ly bag ved mod alle Djævelens gloende pile.

Dette skjold findes på Jesu side i den åndskamp, vi også i vores tid står midt i. Jesus er den stærkeste og formår at tage magten ud af de våben og redskaber, Djævelen bruger. Ikke så vi bliver usårlige, men så vi bliver bevaret på Jesu side i onde dage. Dermed sætter Jesus os fri, som tager imod ham og tager imod det troens og håbets skjold, Jesus udruster os med til forsvar.

Fastetiden minder os om livets mange kampe. Fristelsernes kampe, bønnens kampe, og nu kampene mellem det gode og det onde. Men i fasten bliver vi så også mindet om Jesus og om, at når vi vender os til ham, så finder vi læ. Han er stærk nok til at hjælpe os imod alt det onde, som er for stærkt for os selv.

Den Onde kommer brølende eller listende. Det gør Jesus aldrig. Han kommer altid ligefrem og uden skjult dagsorden. Han siger direkte, hvad der er ondt og farligt, og hvad der er godt og fra Gud.

Derfor skal vi vælge hans gode udrustning med troens skjold til beskyttelse imod alle den Ondes giftige pile.

Tag derfor Guds fulde rustning på!

Thomas Kristensen er pastor emeritus.