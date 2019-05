Henrik Højlund: Bevidstheden har resulteret i det grænseløse livs kaos

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Tidens dominerende stemme siger, at mennesket er helt og aldeles herre over sit eget liv. Jeg foreslår et alternativt perspektiv, det kristne perspektiv

Mange husker sikkert den dybt bevægende tyske film ”De andres liv” fra 2006 om den østtyske Stasi-agent, som var ekspert i aflytning af andre østtyskere, og som alligevel ender på den ”forkerte” side mellem østlig kommunisme og vestlig liberalisme. Filmen vandt fuldt fortjent årets Oscar for bedste udenlandske film.

Nu har samme instruktør lavet en film – ”Værk uden skaber” – som har lidt af samme historiske ramme, med afsæt i det østlige Tyskland, denne gang dog lidt mere komplekst. Først nazismen, derefter kommunismen og til sidst liberalismen, som også har blinde vinkler.