Biskoppeligt bundskrab. Hvem er det, der groft misbruger Bibelen ved at spænde den for sit politiske felttog?

Økumenisk dokument underskrevet af biskop Marianne Christiansen er et rendyrket politisk dokument, mener menighedsrådsmedlem ved Vor Frue Kirke i København

Biskoppen i Haderslev Stift, Marianne Christiansen, har skrevet under på et såkaldt økumenisk dokument, som det er blevet omtalt i Kristeligt Dagblad den 17. august. Men reelt er der tale om et rendyrket politisk dokument. Det er udarbejdet af den kristne palæstinensiske organisation Kairos Palestine og opfordrer kristne i verden til at forhindre israelsk annektering og standse undertrykkelsen af palæstinenserne.

Dokumentet indeholder såvel et teologisk som et politisk budskab. Det politiske budskab – at biskoppen inderligt er imod Israel og dets politik – har vi ofte hørt før. Det er nærmest trivielt.

Det teologiske budskab er ganske opsigtsvækkende. For nu spænder biskoppen direkte evangeliet for sin politiske vogn – og så formoder hun vel, at det giver noget ekstra ”bibelsk” slagkraft.

Med sin underskrift på dette politiske kampskrift har biskoppen proklameret, at ”kristen støtte til zionismen er i modstrid med den kristne tro og et groft misbrug af Bibelen”. Sådan!

Jeg støtter zionismen, og jeg er kristen. Af selveste biskoppen i Haderslev Stift får jeg nu at vide, at den støtte strider mod min kristne tro, og at jeg derfor groft misbruger Bibelen – og at jeg som en følge heraf er en ussel synder. Ikke så lidt af en biskoppelig bandbulle.

Nu er der ikke i det underskrevne dokument forsøg på teologisk at begrunde denne bandbulle. Og biskoppen gør sig heller ikke den ulejlighed i Kristeligt Dagblad at give nogen teologisk begrundelse. Reelt er der også tale om et rent politisk kampskrift rettet ikke bare mod Israels politik – men mod selve grundlaget for staten Israels oprettelse og fortsatte eksistens: zionismen.

Forhistorien er vigtig, hvis man skal forstå, hvad zionismen er. Det kristne Europa har gennem århundreder forfulgt, diskrimineret og undertrykt det jødiske folk på den mest brutale måde. Mod slutningen af 1800-tallet intensiveredes forfølgelserne over det meste af Europa, og særligt i Rusland. Det var umuligt eller meget vanskeligt for jøder at leve under de forhold. Mange jøder udvandrede derfor – især til USA. Få af dem rejste til Palæstina. Dreyfus-affæren i Frankrig var blot et andet bevis for den diskrimination, jøderne var udsat for. Flere og flere jøder indså efterhånden, at det ikke var muligt at leve et ordentligt, værdigt og fredeligt liv i det kristne Europa. Mange steder tog kirken aktivt del i forfølgelserne – blandt andet legitimeret i skrifter af selveste Martin Luther – og mange kristne gjorde jøderne ansvarlige for korsfæstelsen af Kristus! Beretninger herom er talrige.

Som reaktion på disse vedvarende forfølgelser opstod hos mange jøder drømmen om at finde et sted på jordkloden, hvor jøderne fik deres eget område og der kunne leve i fred og frihed. Zionismen var født – og i 1897 blev den første zionistkongres afholdt i Basel – i direkte forlængelse af Dreyfus-affæren i Frankrig. Hvor på kloden, det skulle være, var man ikke afklaret med – men længe opererede man med et sted i Afrika, hvor Uganda ligger i dag.

Biskoppen i Haderslev bør vide, at zionismen er jødernes reaktion på de grusomme forfølgelser, som det kristne Europa har udsat jøderne for gennem århundreder – og samtidig ligger grundlaget for oprettelsen af den jødiske stat Israel i direkte forlængelse af holocaust. Nazismen førte an i grusomhederne – men glem ikke, at mange ikke-nazister medvirkede aktivt, herunder kirker og kristne – og endnu flere medvirkede ved passivt at se på eller ved at lukke øjnene. Én af de få undtagelser var daværende biskop i København, Hans Fuglsang-Damgaard.

Biskoppen i Haderslev må også formodes at være bekendt med jødernes enorme bidrag til den europæiske civilisation inden for alle samfundslivets områder: videnskab, kunst, musik, litteratur, filosofi, finans med mere. I forhold til det beskedne antal jøder er deres bidrag mere end 100 gange så stort som ikke-jøders bidrag. Det er aldeles overvældende og imponerende.

Og det kristne Europa, kære biskop, kvitterede herfor ved at forfølge dem, diskriminere dem, fratage dem deres ejendom, deportere dem, ydmyge dem, berøve dem enhver menneskelig værdighed og dræbe dem i millionvis. På ruinerne af menneskehedens største forbrydelse holocaust – begået i det kristne Europa – etablerede overlevende fra holocaust deres hjemland, deres egen stat, på grundlag af zionismen og helt i overensstemmelse med FN og folkeretten.

Og nu proklamerer så biskoppen fra Haderslev, at vi, der støtter zionismen og dermed grundlaget for staten Israels eksistens, med vores støtte begår synd og handler i strid med den kristne tro og groft misbruger Bibelen. Jeg spørger, kære biskop: Hvem er det, der groft misbruger Bibelen ved at spænde denne for sit politiske felttog mod jøderne og staten Israel? Svaret synes indlysende.

Mogens Lønborg er cand.scient.pol. og menighedsrådsmedlem ved Vor Frue Kirke i København.