Hyklerisk, at landets biskopper spænder Befrielsen og modstandskampen for klimafelttoget

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvis bisperne vil låne hæder og ære fra Befrielsen burde man nøjes med at fejre genindførelsen af demokratiet, mener adjungeret professor i naturfilosofi Jens Morten Hansen

ER DER DA ingen grænser for, hvilke godhedssager bisperne vil smykke sig med, men som folkekirken og kristendommen intet har med at gøre? Ved 70-årsjubilæet for Danmarks befrielse fremturer blandt andre Roskildes biskop, Peter Fischer-Møller, med at lade arrangementer til fejring af Befrielsen lægge ryg til klimasagen. Han har allerede på det nærmeste sidestillet Greta Thunbergs optræden på den politiske verdensscene med Jesu genkomst og plæderet for, at folkekirken skal gå forrest i ”klimakampen”.

Jeg synes, det er topmålt hykleri at spænde Befrielsen og modstandskampen for klimafelttoget. Der er absolut ingen forbindelse mellem klimaet og Befrielsen. Befrielsen, modstandskampen og de allieredes kamp mod Nazityskland handlede om at knuse Det Tredje Rige og for de vestallierede også om at genindføre demokrati og menneskeværdighed. Så hvis bisperne vil låne hæder og ære fra Befrielsen, de vestallierede og frihedskæmperne, burde man nøjes med at fejre genindførelsen af demokratiet, og at befolkningerne i de vestligt befriede lande nu selv kunne sætte den politiske dagsorden.

Det tilkommer hverken folkekirken eller bisperne at være politikere. Det kan bisperne som enhver anden befriet dansker gøre privat så meget de lyster, men uden at smykke sig med lånte fjer i form af kirkens autoritet og bispernes fine titler.

Nutidens bisper kunne i stedet hylde de få af nazitidens bisper og præster som for eksempel københavnerbispen Hans Fuglsang-Damgaard og Vedersø-præsten Kaj Munk, der som nogle af de få turde tale nazisterne imod. De henholdsvis vovede pelsen og gik i døden for anstændigheden.

Ved de planlagte sangarrangementer i domkirkerne kunne man så – uden hykleri – synge Kaj Munks salme ”Du ved det nok, mit hjerte,/ du ved, at Gud er stor;/ men stor er og hans fjende,/ så tit du det erfór.” Eller hans dejlige digt ”Den blå anemone”, der først kom med i allerseneste udgave af Højskolesangbogen efter årtiers forgæves forslag om det.

Den biskop, der prædiker, at himlens stjerner, Solen, Månen og Jorden er skabt og opretholdes af Gud, burde vel også prædike, at Gud har skabt og opretholder Jordens klima.

Det er ikke kirkens opgave at sætte mennesker og bisper på Guds trone. Den høje plads kan politikerne indtage, hvis de selv tror, de kan regulere klimaet.

Jens Morten Hansen er adjungeret professor i naturfilosofi og tidligere direktør for Forskningsstyrelsen.