Tidligere folkeskolelærer: Børn lærer mindre i dag. Det er bekymrende

Digitaliseringen har desværre sneget sig ind i mange skoler, uden at man først har overvejet hvorfor og til hvad. Mange er bange for at halte efter ”udviklingen”.

Jeg har arbejdet som lærer i næsten 15 år (er nylig gået på efterløn), og i den periode er der kommet flere digitale læringsplatforme og flere elever anvender computer.

Skolen har en stor forpligtelse i at lære børnene digital dannelse, men det jeg har set gennem årene er, at børnene mister koncentrationen, lærer mindre, kan ikke huske hvad de har læst - og vigtigst at de ikke fordyber sig ved en computer.

Det opnås langt bedre ved at læse en tekst i papirform – det er så tydeligt, at det skriger til himlen.

De yngste elever kan slet ikke forholde sig til dette, hvorfor læreren alligevel i sin forberedelse er nødt til at afsætte tid til at udskrive tekster og opgaver, hvilket ikke er meningen.

Jeg håber virkelig, at nogen får øjnene op for, hvad der sker – jeg er meget bekymret for næste generation, for bare i min korte lærergerning har jeg set et stort fald i indlæring.

Indlægget er skrevet af Lillian Jørgensen Suadicani, tidligere folkeskolelærer