Byrderne, vi lægger på os selv

”Vi elsker, fordi han elskede os først.”

Første Johannesbrev 4, 19

Folk, der ikke tager ansvar for deres handlinger, er en pestilens for fællesskabet. Men det kan også være et problem, hvis man tager for meget ansvar på sig.

En grundform kender vi fra det barn, som får at vide, at dets forældre skal skilles, og som tænker, at ulykken er en følge af, hvordan han eller hun har været over for forældrene. Men det er en overvurdering af egen magt. I voksenlivet kan vi i religiøs sammenhæng tilsvarende lægge for stor vægt på, hvad vore egne gode handlinger eller svigt betyder – som om Guds kærlighed er afhængig af, hvad vi måtte yde. Det er en undervurdering af Gud og en overvurdering af os selv. Og vi straffer os selv ved de tunge byrder, en sådan tænkemåde lægger på os.

Det er vores tilbøjelighed til handelstænkning, der her slår igennem. En ulyksalig tilbøjelighed til at tænke i mønsteret noget for noget – i et forsøg på at få tingene til at gå op, så der viser sig en form for ”retfærdighed”.

I butikkerne og i mødet med retsvæsenet og andre institutioner må der være en sammenhæng mellem det, vi yder eller gør, og det, vi får. Men vi ved jo godt, at i familielivet og i venskabet vil det være ødelæggende at sætte et regnskabsskema ned over vores forhold til hinanden.

Forholdet til det guddommelige bliver i Det Nye Testamente netop fremstillet som et familieforhold: Gud som den, der favner menneskene med både moderlige og faderlige egenskaber, og ser på sine børn som frie og arveberettigede, ikke fordi de har gjort sig fortjent det, men af moderlig og faderlig kærlighed.

Kristendommen adskiller sig derved fra de ”naturlige” religioner, hvor man bliver afkrævet offergaver for at opnå guddommelig gunst. Justin Martyr (født cirka år 100) fastslog over for de romerske forfølgere kristendommens provokerende særpræg: De kristne har lært, at Gud ikke har behov for offergaver, men tværtimod er den, der giver gaver.

Gud gjorde sig tydelig som gavegiveren over alle ved at sende Jesus ind iblandt os, så vi slipper tanken om en menneskelig ”retfærdighed” i gudsforholdet; det ville være at undervurdere Gud. Der hersker en guddommelig uorden, hvor Gud er den, der suverænt giver store gaver først.

Johannes Værge er pastor emeritus og forfatter.