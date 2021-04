Censorformand: Anklagen mod islamforskningen er grundløs

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvad motivet må være, kan man kun gisne om. Sagligt er det i hvert fald ikke, når sognepræst Morten Rydal skriver om islamforskning

I Kristeligt Dagblad den 14. april skriver sognepræst Morten Rydal om professor Jakob Skovgaard-Petersen, at ”han evigheds-abonnerer på forældet muslimsk historieskrivning”.

Morten Rydal er i færd med at miskreditere al religionsvidenskabelig forskning i Danmark, idet han angriber og anklager professor Jakob SkovgaardPetersen for, at han sammen med danske islamforskere er bange for at røre ved emner, der har med tidlig islam at gøre.

”Kom nu ud af busken, islamforskere,” skriver han, idet han anklager den samlede danske islamforskning for bevidst at afholde sig fra historisk-kritiske studier af Koranen.

Som censorformand for religion i Danmark må jeg både protestere og sige fra. Det er grov bagvaskelse og har så absolut intet på sig.

Rydal skriver for eksempel: Én ting er, at Bibelen – i modsætning til Koranen – til stadighed underlægges historisk-kritisk analyse.

Han er tilsyneladende helt uvidende om, hvad der faktisk undervises og forskes i. Jeg kan derfor også helt tilslutte mig Skovgaard-Petersens ord:

”Men det kan undre mig, at en teolog og sognepræst er så opsat på at påvise, at muslimske kilder ikke kan verificeres historisk. For det samme gælder jo den frelseshistorie, han selv prædiker over hver søndag. Og det går jo endda. Efter snart 200 års bibelkritik har kristne lært at skelne mellem historisk viden og kristen tro. Også muslimske intellektuelle har i generationer været klar over, at der kunne være tvivl om deres religiøse kilders historiske nøjagtighed. Var det ikke mere interessant at undersøge deres debatter om det?”.

Og det er lige netop, hvad der sker. Der forskes i Muhammed-fortolkninger og kilder til Muhammed, herunder forståelsen af Koranen.

Religionsforskningen i Danmark er på alle tre universiteter på et meget højt internationalt niveau. Det ved jeg blandt andet også fra mit eget samarbejde med universiteter i både Tyskland, England og Spanien. Sidste semester var jeg for eksempel gæsteprofessor i Potsdam.

Jeg og censorformandskabet har endvidere i næsten 12 år haft ansvaret for at fordele al censur ved religionsvidenskabelige prøver både på Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet, herunder selvfølgelig rigtig mange opgaver omkring islam.

Censorformandskabet laver hver andet år en opgørelse over specialeemner for at se på fordeling og tendenser mellem de mange faglige discipliner og områder. Netop for at sikre kvalitet og variation i arbejdet med religion.

Inden for islam er der som inden for alle øvrige religioner et væld af forskelligartede opgaver. Alle i fuld overensstemmelse med diverse videnskabelige kritiske og hermeneutiske metoder. Alle teorier kommer i brug, og det er yderst inspirerende for os censorer.

Vores oversigt viser, at de studerende også beskæftiger sig kritisk med islams historie på mangfoldig vis.

For eksempel har jeg set opgaver, der forholder sig kritisk til forestillingen om maurerne og islams betydning i Andalusien. En problematisering af den gængse forståelse af den muslimske invasion på den iberiske halvø.

Andre temaer har været: 1) Lgbt og islam. 2) Forholdet mellem Allah og fædreland (Om Danmarks nye muslimske intellektuelle og betydningen af samfundsviden hos muslimske autoriteter). 3) Moderne muslimske biografier om profeten Muhammad. 4) Koranens materialiseringer. En undersøgelse blandt muslimer med tilknytning til Det Islamiske Trossamfund, hvordan og i hvilke sammenhænge Koranen bruges, og hvilken rolle den spiller.

Kort og godt: Anklagen mod islam- og religionsforskningen er grundløs. Hvad motivet må være, kan man kun gisne om. Sagligt er det i hvert fald ikke.

Den religionsvidenskabelige forskning lever og har det supergodt i Danmark.

Hans Krab Koed er lektor ved UC Syd og censorformand for religionsfagene på Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.