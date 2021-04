Christopher Arzrouni: Henrik Gade Jensen stikker sig selv blår i øjnene

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Henrik Gade Jensen tager klokkeklart fejl, hvis han tror, at Frederiksen tænker mindre teknokratisk end de borgerlige – og er mindre tilbøjelig til at falde for identitetspolitik

Den tidligere Cepos-medarbejder, sognepræst Henrik Gade Jensen, er blevet grebet af den tidsånd, han ellers ikke bryder sig om. Henrik Gade Jensen foretrækker nu en socialdemokratisk statsminister, forklarer han i et interview 3. april.

Det skyldes, at Mette Frederiksen (S) har autoritet, som hun ikke er bange for at bruge og har besindet sig på det fælles, det traditionelle. Samtidig er hun klar over, at en omfordelende stat må være lukket for indvandring. Sådan lyder – kort fortalt – Henrik Gade Jensens positive årsager til at slutte op om Frederiksen.

Hans negative årsager til at fravælge de nutidige borgerlige er betydeligt mere interessante. Henrik Gade Jensen mener, at de borgerlige har svigtet. De skammer sig over at være borgerlige. De er blevet for teknokratiske. De interesserer sig mere for formalia og policy end for de dybere sammenhænge og de gode hensigter, som motiverer mennesker. De borgerlige kan ikke finde ud af at organisere sig mod de røde inden for foreningsliv med mere –men fravælger fælles institutioner til fordel for deres egne løsninger. Det svækker de borgerliges vægt i de fælles institutioner. Endelig accepterer de borgerlige, at medarbejdere på universiteter skejer ud – uden at gøre noget, lyder Henrik Gade Jensens forfaldshistorie.

Henrik Gade Jensen har nogle væsentlige pointer, som fortjener at blive taget alvorligt. Men det virker, som om han har givet fortabt. Frem for at kæmpe med åben pande har den fordums så frygtløse borgerlige debattør gemt sig på præstegården på Lolland og nøjes med, må man forstå, at lade Mette Frederiksen holde skansen mod de venstreorienterede identitetspolitiske horder.

Henrik Gade Jensen identificerer det store samfundsproblem som ét, der kommer fra venstre side:

”Samlet set er der tale om en markant venstrehegemonisk tendens, som præger stort set alle samfundsinstitutioner, fra universiteter til skoler, organisationer, kirken og medierne.”

Socialdemokraterne har ganske rigtigt spillet en positiv rolle i mange vigtige sammenhænge. De har aktivt medvirket til at beskytte Danmark mod kommunisterne i efterkrigstiden – omend de forhandlede en sammenlægning med DKP i 1945 og var drivkræfter i fodnotepolitikken i 1980’erne. Socialdemokraterne satte også ind over for RUC, hvor Erling Olsen forsøgte at gå op mod marxisternes indflydelse – omend de i sidste ende lukkede stærkt venstreorienterede elementer ind.

Henrik Gade Jensen mener, at det er Socialdemokratiet og Mette Frederiksens realisme, som faktisk går imod venstredrejningen. ”Hvad de borgerlige ikke formår,” påstår han. Det er simpelthen forkert. Se på udviklingen i starten af 2000’erne, dengang Mette Frederiksen deltog i identitetspolitiske projekter såsom bogen ”Fra kamp til kultur”.

Socialdemokratiet har historisk set været særdeles påvirket af venstreorienterede strømninger. Derfor virker det besynderligt, at Henrik Gade Jensen Jensen deponerer sin politiske fremtid der.

Henrik Gade Jensen har ret i, at borgerlige mennesker i tiltagende grad indretter deres private tilværelse efter forholdene – sætter børn i privatskoler, bosætter sig væk fra sociale boligområder i deres egne ghettoer, investerer selv deres private formuer og mestendels arbejder i den private sektor.

Men det er netop, fordi de ikke ønsker at deltage i venstreorienterede sociale eksperimenter med deres børn, deres byer og deres penge. Problemet er ikke, at borgerlige flygter fra kollektivismen. Problemet er kollektivismen.

Henrik Gade Jensen har ret i, at borgerlige politikere tænker for teknokratisk. Men de er teknokrater på en anden måde, end hvad han påstår. Problemet er, at borgerlige politikere tænker på vælgerne som udgiftsmaksimerende velfærdsnarkomaner. Derfor handler deres tilgang til politik altid om at købe vælgere med løfter om mere velfærd. Alle de teknokratiske reformer har handlet om at skaffe penge til at ”redde velfærden”, læs: det offentlige forbrug.

Henrik Gade Jensen har også ret i, at man ikke kan vinde en kulturkamp ved blot at komme med kønsløse policy -forslag i en lind strøm. Og han har ret i, at man skal ud at sætte navn og følelser på det, der rører folk.

Det er muligt, at Mette Frederiksen er bedre til det – lige nu. Men Henrik Gade Jensen tager klokkeklart fejl, hvis han tror, at Frederiksen tænker mindre teknokratisk end de borgerlige – og er mindre tilbøjelig til at falde for identitetspolitik. Det er at stikke sig selv blår i øjnene.

Christopher Arzrouni er cand.scient.pol. og tidligere bestyrelsesmedlem i Cepos.