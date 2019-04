Psykolog: Jeg har svært ved at se, at det at udleve sin homoseksualitet er en billig løsning, tværtimod

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Peter Edlef Nissens tilgang til sin egen og andres homoseksualitet er en barsk melding til de unge: Du er forkert. Din kærlighed er forkert. Du må ikke leve i overensstemmelse med den, du er. Du skal lave dig selv om, skriver psykolog

”SEX ER BLEVET til en nærmest guddommelig livskraft, som i sig selv kan skabe lykke og livsfylde, skriver frimenighedspræsten Peter Edlef Nissen i kronikken den 24. april.

Her udlægger han homobevægelsens tankegang som, ”Jeg har lyst – derfor er jeg: Min lyst er min identitet”, og beder om, at den moderne psykologi kommer med en kritisk holdning til fænomenet homoseksualitet i den offentlige debat og ikke bare siger: ”At du har lyst, så har du lov.” Det er ifølge Peter Edlef Nissen en for billig løsning på de samfundsmæssige forandringer, som blandt andet har givet nye samlivsformer og familiemønstre.

Der er heldigvis i dag en større åbenhed over for homoseksualitet, og vi har fået nye samlivsformer og familiemønstre, som giver mulighed for, at langt flere mennesker kan leve et liv i overensstemmelse med den, de er. En udvikling, som forhåbentlig fortsætter.

Men der er stadig mange barrierer, og jeg har som psykolog meget svært ved at genkende, at det at erkende og udleve sin homoseksualitet for det enkelte menneske er en let og billig løsning. Tværtimod.

FOR MANGE UNGE er det stadig svært og kan have store personlige omkostninger at stå frem med deres kærlighed til en af samme køn. De unge oplever, at de skal tage mange hensyn til andre, ikke mindst hvis de og deres familie er forankret i kristendommen. Det kan for nogle være en livslang kamp for at få lov til at være den, de er.

Det er ikke homobevægelsen men Peter Edlef Nissen, der reducerer homokærligheden til sex og lyst og skubber kærligheden og samhørigheden mellem to mennesker til side.

Denne forsimpling af den homoseksuelle kærlighed fører ham til at vælge cølibatet som svar på sin egen ”homoseksuelle problemstilling”. Hans håb er at finde en vej, som kan føre ham frem til en heteroseksuel orientering, fordi han med henvisning til bibelsk etik afviser sex mellem to af samme køn.

Dette personlige valg kan jeg ikke anfægte, men jeg har mine tvivl i forhold til, om dette projekt vil lykkes for ham. At elske et menneske af samme køn er lige så robust i ens identitet som at elske et menneske af det andet køn. Heldigvis. For det ene er vel ikke bedre eller mere rigtig end det andet?

Men jeg synes, at det er mærkværdigt, når Peter Edlef Nissen på den ene side mener, at homobevægelsen står for en lyststyret og overfladisk tilgang til livet og så samtidig vil lukke døren for de unge, som ønsker kirkens velsignelse af deres kærlighed til et menneske af samme køn.

Det var en årelang kamp at nå frem til, at mennesker af samme køn kan blive viet i folkekirken. En kamp, som satte spor hos mange unge kristne homoseksuelle, der i årevis skulle lægge øre til en voldsom fordømmelse fra nogle af de kirkelige kredse, da diskussionen for og imod kirkelige vielser af homoseksuelle bølgede.

Det kan stadig være en svær beslutning for mange homoseksuelle at bede om kirkens velsignelse af deres kærlighed, fordi de, som i Peter Edlef Nissens indlæg, fortsat møder en fordømmelse af deres kærlighed.

Peter Edlef Nissens tilgang til sin egen og andres homoseksualitet er en barsk melding til de unge: Du er forkert. Din kærlighed er forkert. Du må ikke leve i overensstemmelse med den, du er. Du skal lave dig selv om.

Den moderne psykologis bidrag i forhold til homoseksualitet er, at vi nu er kommet så langt i vores forståelse af os selv og vores mange facetter som mennesker, at vi ved, at uanset hvem man forelsker sig i, så er kærligheden den samme.

Og at vi alle i en verden i fortsat udvikling og forandring er nødt til at tage personlige valg i forhold til det liv, som vi skal leve, og de livsfordringer, som vi møder: tro, kærlighed, sorg og tab. Vi kan ikke finde svaret på livets store spørgsmål i Bibelen, men vi kan finde inspiration.

Peter Edlef Nissen har i cølibatet fundet sin vej til at løse sin ”homoseksuelle problemstilling”. Måske kan han inspireres til en anden vej.

I sommeren 2017 skrev den tidligere forstander på Haslev Udvidede Højskole teologen Kristian Hjerrild Buhl et læserbrev i Kristeligt Dagblad, hvor han giver en undskyldning til alle de homoseksuelle unge mennesker, som han gennem sit arbejde har været med til at give ”en livslang smerte eller værre: at de har følt sig dømt som ikke rigtig kristne mennesker”.

Kristian Hjerrild Buhl fortsætter:

”Alle mennesker er skabt af Gud, og Guds skaberværk skal respekteres.”

Og den tidligere højskoleforstander ender med at fastslå, at han fuldt ud anerkender homoseksuel kærlighed og homoseksuelles ret til med god kristen samvittighed at udleve den.

Anne Knudsen er psykolog og forfatter, blandt andet til bogen ”Du kom med alt det, der var dig” om digteren Jens Rosendals liv og forfatterskab.