Anders Ladekarl: Corona får os til at glemme en anden vigtig krise

Verdens øjne hviler lige nu på en virus, vi alle efterhånden kender alt for godt. Men imens nedlukninger og vacciner fylder vores aviser, vores politik og vores bevidsthed, risikerer vi at glemme en mindst lige så vigtig krise. De hastigt ændrende klima- og vejrforhold er nemlig ikke sat på pause under den globale pandemi.

Så mens coronapandemien raser, fortsætter omfanget af naturkatastrofer – og verdens mest udsatte mennesker betaler den højeste pris.

Coronapandemien har forværret situationen for mange af verdens mest udsatte, og den kræver, at vi handler. Men der må og skal være plads til at håndtere andre alvorlige kriser også.

Røde Kors har i sidste måned udgivet en omfattende rapport, der viser omfanget af naturkatastroferne i verden.

Det er skræmmende læsning. Tallene sætter en tyk streg under, at klimakrisens enorme humanitære omfang. For alt for mange af de næsten hundrede millioner mennesker, der blev ramt af naturkatastrofer i 2019, var i forvejen sårbare. De levede allerede på flugt eller i dyb fattigdom grundet konflikt, mangel på ressourcer og tidligere katastrofer.

Røde Kors har længe set hvordan den kombinerede effekt af klimaændringer og konflikt øger både antallet og intensiteten af de kriser, der rammer de mest udsatte og sårbare i verden. I 2019 blev der registreret hele 308 naturkatastrofer. Mere end tre fjerdedele var relateret til ændrede klima- og vejrforhold.

Særligt gør antallet af mennesker, der rammes, indtryk. Sidste år blev 97,6 millioner mennesker ramt af en naturkatastrofe. Næsten 100 millioner mennesker – børn som voksne – fik sidste år frataget deres hjem, deres indtægtskilde eller blev på anden måde efterladt fattigere og mere sårbare. De mennesker har brug for, at vi handler.

Det kan vi blandt andet gøre ved at gentænke måden, vi uddeler humanitær bistand på.

Lige nu frigives de fleste humanitære bistandsmidler, efter en katastrofe indtræffer. Men det er dyrt og kompliceret at arbejde i katastrofeområder. Midlerne kan række meget længere, hvis vi fokuserer på at sætte ind allerede, før katastrofen rammer. En sådan omstrukturering af vores humanitære bistand kan redde flere menneskeliv og mindske de økonomiske omkostninger.

En forebyggende indsats skal overordnet bestå af to tiltag:

Vi må opbygge lokalbefolkningers modstandsdygtighed, så de står stærkere over for vejr- og naturkatastrofer, som vi ved kommer. Og vi må sikre, at humanitær bistand bliver givet, inden katastrofen har haft alt for ødelæggende konsekvenser.

I Røde Kors arbejder vi på begge måder. Vi støtter for eksempel opbygning af modstandsdygtighed gennem tilpasning med klimaresistente afgrøder, regnvandsopsamling, træplantning og læhegn i områder udsat for oversvømmelser og støtte til ændring af levemåder, hvor traditionelt landbrug ikke længere er nok til at give lokalsamfundene mad på bordet.

Vi samarbejder med meteorologer verden over og bruger effektive overvågningssystemer. De varsler om de ekstreme vejrfænomener, vi har, før katastrofen sker, giver os mulighed for at sætte ind med et beredskab, når en katastrofe er på vej, og for eksempel sikre huse, husdyr, afgrøder og eventuel evakuering.

Vi har lige nu et handlerum, så vi med en forebyggende indsats kan reducere ødelæggelser af og omkostninger ved fremtidige klimakatastrofer. Det vedvarende arbejde med at nedbringe vores CO2-aftryk og modvirke klimaforandringer er vigtige.

Men klimaændringer rammer allerede verdens mest udsatte og derfor skal vi handle nu. Røde Kors’ rapport viser, at mens der er behov for mellem 23,5 og 80,5 milliarder kroner til at dække behovene nu, så vil tallet stige til 134 milliarder kroner i 2030, hvis der intet gøres.

Hvis vi derimod allerede nu investerer i klimatilpasning, katastrofeforebyggelse og beredskab, kan vi potentielt bringe antallet af mennesker, der får behov for humanitær hjælp som følge af naturkatastrofer, ned til 10 millioner i 2050. Det er næsten 90 procent færre end i dag. Det er forståeligt, at corona har domineret i de seneste måneder. Men det er på tide at fjerne skyklapperne og have blik for at håndtere andre kriser på samme tid.