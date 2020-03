Coronakrisen kan være hård ved parforholdet. Men det er også en anledning til at komme tættere på hinanden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Måske kan coronakrisen være en anledning til, at vi som par kommer styrket ud på den anden side, skriver parterapeut Frej Prahl

Vi begynder i Kina. Det er angiveligt efterhånden lykkedes at inddæmme og bremse coronasmitten. Folk i de ramte byer begynder at forlade deres lejligheder, karantænen er ophævet, endelig kan de bevæge sig ud igen. Og mange bevæger sig tilsyneladende direkte hen til den kinesiske pendant til borgerservice for at begære skilsmisse. Ifølge rygterne oplevede de kinesiske myndigheder en eksplosiv stigning i skilsmisser umiddelbart efter karantænens ophævelse. Indespærringen er slidsom for familien såvel som for parforholdet. Bør vi frygte det samme i Danmark?

Først og fremmest er det vanskeligt at sammenligne kinesiske og danske par. Den intense form for samvær er langt mere uvant for kinesere end for os danskere. Deres work-life-balance tillader sjældent meget tid til familie og partner. Derfor må det have været noget af et chok for mange af de indespærrede kinesere. De er blevet kastet fra den ene yderlighed til den anden.

Dette til trods, er vi ikke i sikker havn. Krisen vil også betyde skilsmisser herhjemme. Grunden er simpel og ret så menneskelig. I et større forskningsstudium fra 1994 kan vi se, at vores evne til at være responsive, forstået som vores evne til at være nærværende og tilgængelige for vores partner, falder markant i takt med mængden af eksterne stressorer.

Eksterne stressfaktorer er alle former for udefrakommende faktorer, som kan give anledning til stress: Nyt job, krævende job, børn, børn med særlige vanskeligheder, økonomiske problemer, svigerfamilie, egen familie. Og lige nu: coronakrisen. Krisen spærrer os ikke bare inde på få kvadratmeter, hvor vi bliver hinandens cellekammerater.

For manges vedkommende presser den os ved at true vores økonomi, vi bliver bekymrede for vores eller andres helbred, og meget mere. Mange skal både varetage deres eget job hjemmefra og agere undervisere for deres børn. Det er en sprængfarlig stresscocktail og den stress påvirker med det samme vores evne til at være nærværende over for vores partner. En evne, forskningen har vist, måske er den vigtigste evne i parforholdet.

Som om det ikke var nok, bliver vi ofre for en anden banal psykologisk mekanisme: syndebukteorien. Teorien går i sin enkelhed ud på, at en person eller en gruppe, får skylden for en krise, udstødes eller straffes, selvom den pågældende er uskyldig. Det var blandt andet den mekanisme, som udgjorde det psykologiske grundlag for Hitlers jødeforfølgelse. Jøderne fik skylden for den enorme krise Tyskland stod i. De var roden til alt ondt, og tyskerne havde i den grad brug for et sted at rette deres frustrationer hen.

For vi mennesker har brug for at rette vores frustrationer et sted hen. Gerne mod en gruppe eller en konkret person. Eksempelvis vores partner. Det sker ikke sjældent, at udefrakommende stress i et parforhold bliver oversat til: Der er noget i vejen med dig. For en stund lindrer det at kunne pege pilen mod sin partner eller parforholdet som sådan, men det er lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen. Rart i starten, men ret så ubehageligt i det lange løb.

Derudover aktiverer krisen vores eget trusselssystem. Det er en virksom biologisk mekanisme, som sørger for, at vores opmærksomhed i farefulde tider skærpes over for potentielle trusler, så vi er forberedt på det værste.

Desværre spænder stenalderens overlevelsesmekanismer ben for os i parforholdet: ”Hvorfor sagde han det på den måde? Var det en hentydning til, at jeg ikke var en god nok mor?”.

Trusselssystemet får os til at fortolke den andens intentioner negativt. Alt, hvad den anden siger, ryger igennem et negativt filter: ”Hun synes ikke, at jeg gør det godt nok. Det er derfor, hun siger det på den måde. Han synes, jeg er for følsom. Ellers ville han ikke se sådan ud, når han sagde det.” Og så videre.

Problemet er, at i det øjeblik, jeg begynder at tolke den andens adfærd i et negativt lys, vil min egen adfærd blive forsvarspræget. Og enhver ved, at det bedste forsvar er et angreb. Så jeg vil selv blive mere spids eller mere indelukket, og på den måde, desværre, invitere den anden til at gøre det samme. Hurtigt ender vi i et negativt selvforstærkende mønster. Det er ikke uden grund, at amerikanske forskere allerede i 1980’erne udnævnte den negative fortolkning, som et afgørende faresignal i parforholdet.

Hvis vi som par skal vel igennem krisen, er følgende opmærksomheder derfor vigtige:

1. Vær overbærende: Vid af, at både du og din partner er i en ekstraordinær situation. Vid af, at en del af dig har lyst til at gøre din partner til problemet. Sker dét, har I ikke bare ét problem (krisen), men to, for nu er parforholdet også blevet et problem. Så placer problemet, hvor det hører hjemme. Gør hvad I kan for at huske hinandens udsathed, og spørg dig selv: Er den kritik, jeg skal til at servere virkelig vigtig? Måske set i lyset af alt det, der sker lige nu. Forhåbentlig kan det oversættes til en overbærenhed, som er vigtigere end nogensinde.

2. Led efter din partners positive intention: Husk, at din partner forsøger at håndtere situationen så godt han eller hun kan. Hverken du eller din partner har slette hensigter – bag de hårde eller afmålte bemærkninger gemmer sig et presset menneske. Husk det. At du bevidst forsøger at lede efter positive intentioner er den bedste modgift mod negativ fortolkning.

3. Lav struktur og forventningsafstemning. Hver morgen sætter I jer sammen og laver en plan. Hvad skal der ske i dag? Hvem gør hvad, hvornår? Put ungerne tidligt eller placer dem med en iPad eller en lydbog. Hvis man er imod medier, og man mærker, at modstanden mod dem også bliver en stressfaktor, vil jeg inderligt anbefale, at man lader sine idealer fare for en stund. Sørg derudover for at have alenetid. Vid af, at det ikke er en afvisning af din partner, men nødvendigt for at kunne trække vejret og være den bedste udgave af dig selv.

Ovenstående kan være godt at navigere efter for at ”overleve” krisen. Men måske kan vi komme endnu videre end bare at overleve. Måske kan krisen være en anledning til, at vi som par kommer styrket ud på den anden side.

I hvert fald viser det samme studium fra 1994, at de par, som formåede at støtte hinanden i svære tider, mærkede et markant løft i parforholdskvaliteten på trods af den udefrakommende stress.

Det er ikke mange, som er klar over, hvor meget de faktisk betyder for deres partner, selvom vi kan se, at parforholdskvaliteten er det absolut mest afgørende parameter til at forudsige vores individuelle trivsel. Langt mere vigtigt end vores job, vores økonomi eller vores personlige helbred. Jeg håber virkelig, at vi kan nå at erkende, hvor afgørende betydning vi har for hinanden. Også i parforholdet.

Jeg har selv været og er nok stadigvæk bekymret. Bekymret for min egen virksomhed, vores økonomi, de ældre, jeg kender, i risikogruppen og meget andet. Da bekymringen var på sit højeste, blev jeg til en hæslig partner. Jeg blev spids og enormt bebrejdende.

Heldigvis tog min kone imod mine undskyldninger, og jeg var i stand til at sætte ord på de bekymringer og den afmagt, som lå til grund for min opførsel. Her gik det virkelig op for mig, hvor meget hun betyder for mig.

For efter at have delagtiggjort hende i mine bekymringer, kiggede jeg hende i øjnene og hørte hende sige: ”Jeg ved, at det hele nok skal gå. Vi har hinanden og vi finder en vej. Vi finder en vej.” Da jeg først tillod ordene at nå mit hjerte, mærkede jeg for en stund, at bekymringen blev lettere at bære. Vi har brug for hinanden.

Frej Prahl er autoriseret psykolog, parterapeut og forfatter.