Sognepræst: Coronakrisen lærte os, at den fysiske gudstjeneste er uundværlig

Jeg vil her med otte teser argumentere for nødvendigheden af den fysiske gudstjeneste, skriver sognepræst Jørgen Demant

Med coronaen lærte vi at indskrænke os og lukke ned. Sådan også i kirkerne. I foråret oplevede vi coronakarantæne. De fysiske gudstjenester blev aflyst, men de blev afløst af de digitale gudstjenester. Med streamede gudstjenester og videoandagter i stribevis. Menigheden skulle ikke undvære Guds ord. Opfindsomheden, hvad angår de virtuelle mediers muligheder, var stor. Og godt for det. Ordet nåede langt ud.

Imidlertid har streaminggudstjenesten også besindet os på, hvor vigtig, ja, uundværlig den fysiske gudstjeneste er. Jeg vil her med otte teser argumentere for nødvendigheden af den fysiske gudstjeneste.

1) Gudstjeneste finder sted. I en evangelisk kontekst er stedet, rummet og tiden væsentlige. Med digitaliseringen kan man suspendere fra disse tre væsentlige dimensioner i gudstjenesteoplevelsen. Gudstjenesten kan finde sted alle steder, giver ingen rumfornemmelse og kan finde sted på et hvilket som helst tidspunkt. Vi kan spole tilbage, vi kan vente, ja, vi kan sidenhen hente gudstjenesten frem, som var det feriebilleder fra Gran Canaria.

Gudstjenesten finder sted, bogstaveligt talt: et ganske bestemt fysisk sted på et bestemt tidspunkt i en bestemt kontekst med nogle bestemte mennesker. Vi er ikke gnostikere. Krop må have ånd og vice versa.

2) Gudstjeneste er præsentation. Gudstjeneste er i en evangelisk-luthersk kontekst præsentation. Ikke repræsentation. Den reformerte erindrer. Peger tilbage. Det sakramentale nærvær med tegnet og ordet er underspillet. Den katolske messe lader gudstjenesten afhænge af embedet. Menigheden behøver ikke at være der. Den evangelisk-lutherske gudstjeneste har inkarnatorisk karakter: Her vises gudsriget frem for det uafkortede nærvær.

Med digitaliseringen bliver vi mere reformerte – vi forskyder os til Bibelen og forkyndelsen. Med digitaliseringen vender vi tilbage til katolicismen – vi sætter embedet i fokus.

3) Gudstjeneste er begivenhed. Gudstjenesten sigter på det uafkortede nærvær. Gudstjenesten i en protestantisk sammenhæng har tre faldgruber – når vi ser historisk på det:

Først den pietistiske udskridning: Gudstjenestens ydre gestaltning nedtones til fordel for den indre (sentimentale) oplevelse. I den pietistiske udgave sker der en overanstrengelse af den subjektive følelse.

Den anden faldgrube er den rationalistiske: Gudstjenesten bliver moraliserende. Den spændes foran en vogn, hvor man ”skal noget med den”. Instrumentaliseringen lurer. Den tredje faldgrube er indlejret i den kerygmatiske teologi: Intellektualiseringen. Og alle faldgruber er på spil i den digitale udgave af gudstjenesten. Ikke mindst de to sidste.

Gudstjeneste er at blive udsat for ”deterritorialisering” – at man bliver flyttet fra et sted til et ”andet sted”. Ikke bare åndeligt, men fysisk.

Gudstjeneste er ikke følelsesmæssigt wellnesscenter, ikke en forbedringsanstalt, ikke en skolestue. Men et resonansrum, hvor man udsættes for sceniske påvirkninger på krop og sjæl, hvor igennem ånden inkarnerer.

4) Kirke er et mellem-rum mellem synagoge og kult. Religionshistorikeren har lært mig, at der kan blive for lidt dukkehus og for meget skolestue, for lidt krop og for meget hoved, for lidt fantasi og for meget abstraktion, for lidt leg og for megen alvor. Lutherdommen har været præget (ikke mindst i det 20. århundrede) af en teologi, der vægtede hovedet, forstandens fornuft, tanken, intellektet.

Vist er Ordets kirke vigtig (protestanten udmærker sig ved at være naivist af anden grad), men vi har i senmoderniteten opdaget den første naivitets betydning: kroppen, sansningen, fantasien. Digitaliseringen går synagogens vej. Det er helt tydeligt, at den digitale gudstjeneste har fokuseret på Ordet og ordets forkyndelse. Men Ordet gestalter sig også andre steder – i dåben, nadveren, bønnen, salmen, musikken.

5) Gudstjeneste er en æstetisk oplevelse. Vi tænker mange gange om gudstjeneste som ”kommunikation” eller ”formidling”. Både på det følelsesmæssige og kognitive plan. Vi er underlagt den segmenterede virkeligheds dogmer, som næsten alle abonnerer på en overligger, der hedder kommunikation. Måske skulle vi slappe lidt mere af fra dette modernitetens dogme og i stedet prøve at se gudstjenesteerfaring som æstetisk erfaring. Æstetik forstået som en erfaring, hvor man glemmer sig selv; hvor tid og evighed ophæver hinanden; hvor man glemmer sin hverdag; hvor man endog får en fornemmelse af prioriteringerne i sit liv.

Æstetisk omgang med verden afskaffer ikke refleksionen, men giver et andet perspektiv. Og før refleksionen kommer berørtheden, bevægelsen, klangen og efterklangen.

Digitaliseringen undervurderer den æstetiske erfarings kvaliteter. Den overser rammerne og dimensionerne for den æstetiske og religiøse erfaring: det, vi ser, det, vi mærker, det, vi hører, det, vi fornemmer, det, vi aner.

6) Gudstjeneste foregår i et rum. Da vi vendte tilbage til kirkens ”almindelige” gudstjeneste, spurgte jeg menigheden, hvad de længtes mest efter. Svar: Rummet og salmerne… og kirkekaffen.

Gudstjenesten har rumlig sfære. Rummet er ikke bare ramme. Det sætter en stemning. Den gode stemning er ikke alt, men uden er gudstjenesten intet. Og forudsætning for den æstetiske og religiøse erfaring.

Stemningen kommer af arkitektur, lysindfald, blomsteropsætning. For slet ikke at tale om musik.

Man kan hente bisættelsen, brylluppet, gudstjenesten frem ”sidenhen” via det digitale medium, men ikke stemningen.

7) Gudstjeneste er ritual. Rummet og stemningen, musikken og andre æstetiske virkemidler gør noget ved én. Hvad de ikke gør, uden at man er der. Til stede. Ved tilstedeværen i rummet opleves fraværets nærvær. Dertil kommer Ordet, men også ritualet, som heller ikke virker på afstand.

I en senmodernitet har ritualet måske i langt højere grad end Ordet en aflastende handling – det vil sige den teologisk retfærdiggørende handling – i gudstjenesten. Vi lider som modernitetens og romantikkens børn af et autenticitetsraseri: Vi vil mærke efter – kognitivt og emotionelt. Det er en udskridning og en overbelastning af det lutherske ”pro-me”-aspekt: Tilegnelsen.

Måske skulle vi vende os mod ritualets aflastning: Her begiver du dig (aktivt) ind under en fastlagt handling, hvor du (passivt) skal følge spillereglerne. Du behøver hverken at tænke eller føle. Det hele sker af sig selv.

Med ritualet bevidner man med kroppen en aktiv-passiv handling, som korresponderer med en ægte evangelisk-luthersk retfærdiggørelseslære: Ikke det Brinkmannske ”stå fast”, men det Jesus-agtige: ”giv slip”!

8) Gudstjeneste er deltagelse. I coronaens karantænesituation kan man selvfølgelig ikke mærke det fællesskab, som er grundlæggende i en gudstjenesteoplevelse. Man kan deltage. Naturligvis. Og deltagelse og deltagelse i gudstjeneste er mange ting.

Et væsentligt aspekt i den liturgiske deltagelse er oplevelsen af den eskatologiske dimension af fællesskabet. Altså fornemmelsen af at være en del af et fællesskab, der rækker fra jord til himmel. At vi i gudstjenesten ledes ind i et pilgrimmens fællesskab – på vej mod gudsrigets fuldbyrdede udfoldelse.

Denne eskatologiske dimension træder både frem i tekstlæsningen og kollekten, men måske stærkest i nadveren. (Og mest tydeligt i nadverritual C).

At være til gudstjenesten er at få syn og sans for de ”helliges samfund – både her og hisset”. Men det skal der rum, kropslighed, materialitet, sakramentalitet, analoge forhold til at give fornemmelse for.

Jørgen Demant er sognepræst i Kgs. Lyngby. Teserne blev fremlagt på et seminar holdt af efteruddannelsen i Helsingør, Københavns og Lolland-Falsters Stifter.